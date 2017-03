Renault a franchi le cap des 100.000 batteries louées sur ses véhicules électriques

Renault a signé ce jour le 100 000e contrat de location de batterie de véhicule électrique via sa financière de marque, RCI Bank and Services. Pionnier et leader du marché automobile électrique en Europe, Renault a choisi de proposer la location de la batterie dès le lancement de son premier véhicule électrique.



Dans les pays disposant également de la possibilité d’acheter la batterie, , la location reste l’option préférée de nos clients. Par exemple en Allemagne, 3ème marché électrique européen, la location est adoptée à 98%.

Une offre rassurante

La location apporte un maximum de sérénité. En effet, avec l’option locative, Renault garantit la batterie à vie. En cas de baisse significative de la capacité énergétique ou en cas de défaillance, Renault change ou répare la batterie gratuitement. Et ce, pour toute la durée de vie du véhicule. Les acheteurs de véhicules d’occasion sont ainsi assurés du niveau de performance de la batterie, un atout majeur lors de la revente de son véhicule électrique.

Grâce à la location de batterie, les propriétaires de ZOE équipées d’une batterie de 22 kWh pourront effectuer un upgrade très prochainement et profiter ainsi de l’autonomie accrue de la batterie Z.E 40 (400 km en cycle NEDC, soit 300 km en usage réel urbain et périurbain) sans changer de véhicule.

Des tarifs simplifiés et abordables

Avec l’arrivée de la nouvelle batterie Z.E 40, Renault a mis en place une grille tarifaire simplifiée et sans durée d’engagement minimum. Elle est constituée de deux options. La première, « Z.E. Flex », se base sur le principe du pay as you drive avec une tarification proportionnée aux kilomètres effectivement parcourus. La seconde offre « Z.E. Relax », réservée aux clients particuliers, propose un kilométrage illimité. Chaque client gère donc facilement le budget de fonctionnement de sa ZOE. Enfin, pour une flexibilité optimale et afin de s’adapter à l’évolution de ses besoins, l’utilisateur peut changer de forfait quand il le souhaite.