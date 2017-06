Fleet Corner: un nouveau test d’émissions qui va faire grand bruit

Changement de lieu pour le Fleet Corner de mai. C’est le centre logistique européen de Mazda à Willebroek qui a exceptionnellement accueilli l’événement. L’occasion pour Gert Hendrickx, Fleet Manager, de faire découvrir et essayer sa gamme aux invités mais aussi pour Joost Kaesemans (Febiac) de présenter la nouvelle norme en matière d’émissions polluantes et de consommations. Une présentation qui a fait prendre conscience aux gestionnaires de flotte présents que celle-ci aura une implication non-négligeable sur leur travail quotidien.



Mazda Motor Logistics Europe (MLE), situé à Willebroek, est la plaque tournante logistique de Mazda en Europe. Ce centre, ouvert il y a une quarantaine d’années livre les pièces de plus de 2.300 distributeurs de la marque sur le vieux continent via les voies ferroviaires et maritimes. Un impressionnant magasin que les invités présents à la session de mai de Fleet Corner ont pu visiter.

Le programme leur donnait ensuite la possibilité de tester les derniers modèles de la gamme Mazda, dont le tout nouveau SUV CX-5, dont Gert Hendrickx n’a pas manqué de vanter les mérites lors de sa présentation. « Les japonais considère les objets comme des bijoux et les développent avec émotion. C’est exactement ce qu’on retrouve dans la 7e génération de la gamme Mazda ». Ces dernières années, les chiffres de croissance positifs de la marque dans le monde, mais surtout au niveau européen prouvent que Mazda est sur la bonne voie. Dans le fleet aussi puisque les valeurs résiduelles s’améliorent, à mesure que les statistiques de consommation diminuent. Gert Hendrickx a aussi insisté sur le fait que les modèles Mazda sont les seuls diesels Euro 6 qui fonctionnent sans AdBlue. « Et la plupart de nos modèles sont déductibles à 90% grâce à leur faible taux de CO 2 », a-t-il précisé.

Un nouveau test qui va faire du bruit

La parole était ensuite donnée à Joost Kaesemans, directeur communication de la Febiac, sur l’évolution des tests d’émissions et de consommations des véhicules. « Jusqu’à présent, on utilisait le test NEDC, effectué en laboratoire pour fixer le taux de consommations et d’émissions d’un véhicule. Le problème, c’est que ce test date des années 70 et ne reflète donc plus la réalité d’aujourd’hui, en plus d’être effectué en laboratoire et de ne pas refléter des conditions de conduite réelles. C’est ce qui explique la grande différence que l’on connaît aujourd’hui entre les statistiques des véhicules sur papier et dans la réalité. On s’est aussi rendu compte qu’il y a d’autres émissions polluantes que le CO 2 à prendre en considération. Par souci de facilité, l’Europe a estimé qu’il fallait conserver le test NEDC jusqu’en septembre 2015. Mais l’affaire du dieselgate a fait prendre conscience de la situation et l’Europe a décidé de mettre en place le test WLTP/RDE. Plus réaliste, celui-ci est effectué sur une plus longue période, sur route et tient d’avantage compte des équipements du véhicule ».

Ce nouveau test sera d’application dès septembre 2017, mais pas pour l’ensemble des véhicules. Cela ne se fera qu’au fur et à mesure. Tous les véhicules disponibles en concessions ne seront soumis à ce nouveau test que d’ici septembre 2018. Et c’est évidemment là que les choses se compliquent. Durant cette période transitoire, on trouvera donc sur les fiches disposées à côté des véhicules en concessions, les deux normes. Pour un même véhicule, il se pourrait que la norme NEDC affiche 100 g/km de CO2 et la norme WLTP 120 g/km. Voilà qui va compliquer le travail des gestionnaires de flotte. « Quid de la taxation, comment adapter les car-policies en matière d’ATN et de contribution de solidarité ? Comment va s’adapter le système fiscal belge ? », pose Joost Kaesemans. Tant de questions qui restent en suspens et qui risquent de bousculer quelque peu le marché dans les mois à venir…