Enquête Fleet Profile : pas tous égaux face au budget mobilité

Cet été, Fleet Profile a réalisé en collaboration avec Indiville, une grande étude sur l'usage et le choix de la voiture de société. Mais aussi sur le budget mobilité et les grandes tendances à venir et les projets légaux en matière de mobilité et de fiscalité autour de la voiture de société. Dans le cadre de cette étude, 263 fleet managers et 480 gestionnaires de flotte ont été interrogés. Découvrez ci-dessous quelques détails sur cette étude. Nous vous donnons également rendez-vous dans notre édition de link2fleet du mois de novembre pour une analyse complète et détaillée de cette enquête.



47% des fleet managers interrogés le reconnaissent, le budget mobilité sera l’un des grands défis auxquels ils devront faire face dans les mois à venir.

54% des collaborateurs interrogés affirment que leur entreprise ne propose pas de budget de mobilité, tandis que 17% annoncent que c’est dans les projets. 29% des entreprises proposent donc déjà un budget de mobilité selon les collaborateurs : 14% l’offrent à l’ensemble du personnel, 9% uniquement à ceux qui disposent d’une voiture de société, 6% à certains conducteurs de voitures de société. Cependant, l’intérêt pour ce budget de mobilité reste limité puisqu’au sein des 29% d’entreprises où un budget de mobilité est déjà proposé, seuls 12% des collaborateurs affirment en avoir un usage.

Même son de cloche du côté des fleet managers où l’on constate que seules 12% des sociétés ont implémenté un plan de mobilité. 54% avouent toutefois y songer sérieusement. La société de leasing se positionne comme le partenaire de prédilection pour la guidance et la mise en place du plan de mobilité.

Ce graphique montre que ce sont surtout les grandes structures (plus de 500 personnes) qui proposent déjà un budget de mobilité ou qui prévoient de le faire prochainement. Si on se penche sur les secteurs d’activité, on remarque que le secteur public est le plus en avance à ce niveau puisque 27% des sociétés y proposent déjà un budget de mobilité. Le secteur commercial privé se montre par contre beaucoup moins réceptif au concept. Enfin, ce sont naturellement les entreprises qui sont facilement accessibles par les transports en commun qui ont déjà mis en place une offre de mobilité ou sont en passe de le faire.

Le rapport entre l’offre de budget de mobilité et l’usage est par contre assez surprenant. On remarque ainsi que c’est dans les entreprises de 2 à 49 personnes que l’usage du budget de mobilité est le plus élevé (16%), suivi par les entreprises unipersonnelles (15%) et celles de plus de 500 personnes (14%) qui sont pourtant celles qui sont les plus nombreuses à proposer une telle offre. Là encore, c’est dans le secteur public que l’usage est le plus important (41%) et dans les entreprises où l’accessibilité aux transports en commun est aisée (27%).

Avec 49% de répondants qui affirment n’avoir aucune motivation à opter pour un budget de mobilité, on se rend compte que les personnes qui ne savent pas vraiment de quoi il s’agit se montrent réticentes à l’idée d’adopter un budget de mobilité. Parmi les éléments qui motivent à opter pour un budget de mobilité chez les collaborateurs qui ont déjà une offre au sein de leur entreprise mais n’en font pas usage, on retrouve en première position la flexibilité au travail et en seconde, la réduction des coûts de déplacement.

A entendre les fleet managers, un système de transports en commun plus efficace et une offre de mobilité plus complète pourraient inciter les conducteurs à opter plus massivement pour le budget de mobilité.

Découvrez tous les résultats détaillés de l’enquête et notre analyse complète dans votre prochaine édition de link2fleet à paraitre en novembre.