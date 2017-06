41 pourcent des travailleurs veulent plus de possibilités autour de la voiture de société

Securex a récemment lancé une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 1.522 travailleurs. Le but était d’avoir une meilleure vue des travailleurs belges qui veulent décider eux-mêmes comment ils composent leur package salarial.



L’étude fait partie d’un projet qui doit permettre d’avoir une plus grande vision sur la question grandissante du budget de mobilité et du plan cafétéria dans les entreprises belges. Six travailleurs belges interrogés sur 7 souhaitent que leur package salarial soit plus flexible et composé sur base de leurs propres besoins. On souhaite pouvoir davantage décider, par exemple pour une voiture de société à la place d’un bonus ou plutôt des chèques entreprises en remplacement de vacances extra-légales. 17% des interrogés ont déjà la possibilité d’opter pour un mini plan cafétéria. 2 travailleurs sur 5 (71%) souhaitent échanger des congés extra-légaux, 39% leur bonus et 41% souhaitent une plus grande variété de choix autour de leur voiture de société. L’âge et le sexe jouent un rôle important et inattendu. Les hommes plus que les femmes, optent pour un package salarial flexible et la demande pour une formule de plan cafétéria est incroyablement plus grande chez les travailleurs de moins de 30 ans.

Le cadre légal actuel et les accords existants entre travailleurs et employeurs dans les commissions paritaires avec le suivi administratif supplémentaire complique aujourd’hui le déploiement des plans cafétéria. Souvent, un « menu » en matière de mobilité est une première étape vers un plan cafétéria et a un impact important sur la car-policy. Le nouveau plan de mobilité du gouvernement bruxellois (lisez notre article publié ce jour), va contraindre dès janvier 2018, toutes les grandes entreprises de la capitale à réfléchir de façon plus diversifiée autour de la mobilité et du choix des voitures de société. D’autres part, le gouvernement n’a, jusqu’à aujourd’hui, encore pris aucune décision à propos des modalités exactes dans le « cash for car » autour de la transformation du budget voiture sans impact négatif sur le salaire.