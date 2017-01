Accord entre le Ministre Fédéral de la Mobilité François Bellot et Coyote

Coyote Systems Benelux diffuse, depuis le 1er janvier 2017, des messages de sécurité ciblés visant à mieux informer et sensibiliser les conducteurs sur tous les écrans de ses boîtiers et sur son application iCoyote.



Ces messages portent sur deux causes majeures d’accidents :

la consommation d’alcool, avec un avertissement « Alcool au volant = danger » l’utilisation du GSM au volant, avec un avertissement « SMS & mails au volant = danger absolu + infraction » et alternativement « Envoyer un SMS au volant multiplie par 23 le risque d’accident »

En plus des campagnes de prévention habituelles, les nouveaux messages de prévention au sujet de la consommation d’alcool et l’utilisation du GSM au volant ont la particularité d’être envoyés tous les vendredi et samedi soirs et ce, tout au long de l’année.

Coyote rappelle que la sécurité routière est le cheval de bataille de son système communautaire qui permet aux utilisateurs d’être avertis en temps réel et avec une précision extrême des moindres dangers : accidents, ralentissements, véhicules à contre-sens, zones accidentogènes signalées par un radar fixe, mobile ou tronçon, objet sur la voie, rétrécissements, véhicules sur le bord de la voie, route glissante, etc.

Depuis 2013, le système communautaire a également ouvert ses écrans à la Police fédérale qui y a déjà diffusé plus d’un millier de messages d’avertissement portant sur différents incidents ou risques potentiels pouvant être rencontrés sur la route.

Le Ministre fédéral de la Mobilité François Bellot se réjouit de cette nouvelle initiative. Pour le Ministre, « les actions de Coyote contribueront à une prise de conscience des risques liés à l’alcool et au téléphone portable qui sont de véritables comportements dangereux et inappropriés sur nos routes. J’encourage tous les acteurs privés et publics de la mobilité à participer également à renforcer la sécurité sur nos routes et à diminuer le nombre de victimes ».