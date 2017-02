ALD Automotive bientôt cotée en bourse

La banque française Société Générale a annoncé ce jeudi qu'elle comptait mettre sa filiale spécialisée dans la location de véhicules, ALD Automotive, en bourse.



“Nous avons décidé d’introduire en Bourse notre filiale de location longue durée de véhicules ALD pour lui donner les moyens de saisir les opportunités d’un marché en plein évolution”, a exposé Frédéric Oudéa, Directeur Général de Société Général ce jeudi lors de la présentation des chiffres annuels du groupe bancaire.

Le Directeur explique donc cette décision par la volonté de coller aux évolutions du marché. “Le monde de la mobilité est bousculé par de nouveaux modes d’utilisation de la voiture : les constructeurs changent de perspectives et basculent dans un monde de services. Pour notre filiale qui est numéro 1 en Europe dans son secteur et numéro 3 au niveau mondial, nous voyons dans cette évolution du marché un champs de développement considérable vers de nouveaux produits et services. Mais pour cela, il faudra donner davantage de souplesse, d’agilité et de visibilté à ALD. L’introduction en bourse nous donnera justement la liberté de créer des partenariats avec d’autres sociétés, voire d’acquérir des start-up pour incuber de nouveaux services.

Le lancement d’ALD en bourse est prévu pour la fin du premier semestre de cette année.