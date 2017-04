ALD Automotive dépasse les 1000 vélos en leasing

Un des nombreux domaines dans lequel ALD Automotive possède une réelle longueur d’avance, c’est entre autres le leasing financier de vélos de sociétés. Depuis plus de trois ans, avec ses formules ALD companybike et ALD poolbike, la société propose un service sur mesure pour les entreprises, s’inscrivant ainsi à 100% dans leurs budgets mobilité. Tout comme pour le leasing de voitures, les formules incluent des services tels que l’assistance et, en option, l’assurance ainsi que les entretiens. L’ALD companybike est disponible seul ou en combinaison avec un leasing opérationnel de voiture, existant ou nouveau.





Des formules qui semblent avoir le vent en poupe. A ce jour, ALD Automotive compte plus de 1.000 vélos en leasing dans 70 sociétés. Parmi elles, des entreprises aussi variées que Atlas Copco, Proximus, Accenture EY, PWC, SWIFT, Banque de Groof, Eandis, Elia, Estee Lauder, Jones Lang Lasalle, Mastercard, Ores, Test-Achat… pour n’en citer que quelques-unes.

Grâce à des partenaires de confiance, ALD Automotive peut proposer de nombreuses marques et modèles – citybikes, montainbikes, vélos pliables et même des vélos électriques. La gamme disponible se compose d’une trentaine de marques de haut niveau.

Outre le fait qu’un vélo se gare facilement, qu’il permet de se faufiler un peu partout dans la circulation, qu’il est bon pour la santé et… pour la planète, les formules ALD companybike et ALD poolbike présentent de nombreux avantages fiscaux :

l’utilisation d’un vélo est déductible à 120% s’il y a des déplacements domicile-travail et à 100% s’il est utilisé uniquement à des fins professionnels,

un vélo mis gratuitement à disposition d’un collaborateur pour des trajets privés ou professionnels incluant ceux du domicile au travail n’est pas considéré comme avantage de toute nature.

Cerise sur le gâteau, l’entreprise peut à son gré apposer son logo sur les vélos et les range-vélos afin de les personnaliser.

Michaël De Meyer, HR Manager, Compensation & Benefits chez Proximus, explique le choix de l’entreprise : « Avec les plans mobilité que nous avons instauré il y a sept ans, nous souhaitions offrir à nos collaborateurs la liberté de décider eux-mêmes, de manière flexible, la façon dont ils voulaient dépenser leur budget mobilité. L’an dernier, Proximus a franchi une étape supplémentaire. Un millier de collaborateurs qui n’avaient pas de véhicule de société ont également été intégré au plan mobilité avec un budget virtuel à dépenser comme ils le souhaitaient. Si vous leur demandez de choisir entre bus ou le train, cela ne change pas grand-chose par rapport au passé car ils avaient quand même des abonnements de train ou de bus. Nous avons donc décidé d’y ajouter le leasing de vélos. Ainsi, nos collaborateurs ont également le choix d’opter pour un vélo à côté des transports publics. Nous avons comparé tous les fournisseurs disponibles sur base de différents critères tels que le service, le prix, les formules de leasing… et nous sommes arrivés à la conclusion que ALD Automotive offrait un très beau produit à un prix compétitif », ajoute le directeur des ressources humaines.

Les premiers vélos ont été livrés en début d’année à Proximus. «145 collaborateurs ont déjà souscrit un leasing de vélo. Un signal très important étant donné que cette option n’a été présentée, dans un premier temps, qu’à un groupe pilote ne disposant pas de voiture de société. Il ne s’agit donc pas encore de combiner voiture et vélo, mais dans l’avenir, ceci pourrait peut-être se concrétiser. Les premières réactions sont très positives. Les collaborateurs ayant opté pour le vélo ont fait un choix conscient dans le cadre du budget mobilité qui leur est alloué ; elles croient donc dans le concept de leasing de vélos », conclut Michael De Meyer.