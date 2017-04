ALD Automotive lance My ALD, une plateforme de communication et d’interaction pour fleet managers et conducteurs

My ALD est un instrument pratique et facile d’utilisation, une plateforme unique qui donne au conducteur et au gestionnaire de flotte toutes les informations en rapport avec leur véhicule ou leur parc de véhicules pour une gestion encore plus efficiente.



My ALD, qui est accessible à tout moment, contient une quantité d’informations importantes comme la consommation du véhicule, l’historique des entretiens, le lieu de dépôt des pneus, etc.

La vidéo, disponible sur le site d’ALD Automotive ou via ce lien http://marketing.aldautomotive.be/video/MyALD/FM/index_NL.php montre les différentes possibilités offertes par la plateforme.

En résumé :

Pour les gestionnaires de flotte , My ALD est un instrument complet qui donne en permanence une vue complète du parc automobile et offre également la possibilité d’intégrer des analyses et d’adapter les paramètres à chaque conducteur, comme : Notifications automatiques pour les éléments importants Des actions efficaces fondées sur des rapports ciblés Effectuer des analyses au moyen d’un outil unique de reporting Assitance, modification de contact et voiture de remplacement sur demande Gestion des données de tous les conducteurs

Pour les automobilistes , My ALD permet de visualiser toutes les informations de leur voiture de leasing : la durée du contrat de la livraison à la remise, les modifications de pneus, les entretiens, la date de fin de contrat, la date éventuelle d’arrivée d’un nouveau véhicule, etc. Les événements importants sont clairement annoncés et expliqués. My ALD propose aussi une masse d’adresses importantes et de données d’assistance comme : Accès aux informations sous une ligne du temps pratique Des notifications automatiques pour les éléments importants Des adresses importantes comme les centrales de pneus ou les stations-services L’historique et les détails du contrat Le téléchargement de documents intéressants

Et, cerise sur le gâteau, My ALD est un service gratuit, disponible pour tous les clients d’ALD Automotive, aussi bien les conducteurs que les gestionnaires de flotte.