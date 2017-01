Alfa Romeo Stelvio : pas à Bruxelles mais bien à Genève

Après Porsche, Jaguar et Maserati, Alfa Romeo est, avec le Stelvio, la 4e marque premium sportive à se lancer dans le lucratif segment SUV. Ce nouveau-venu de Milan est, après la Giulia, le 2e modèle-clé marquant le come-back annoncé d’Alfa Romeo. Le Stelvio a été présenté il y a quelques semaines en première mondiale au salon de Los Angeles. La première européenne ne sera pas pour Bruxelles mais bien pour Genève début mars 2017.



Avec un peu de chance, Alfa Romeo va clôturer l’année calendrier avec un peu moins de 100.000 voitures vendues dans le monde. Ce chiffre est plus faible que prévu en raison du succès déclinant de la petite Mito et des ventes stagnantes de la Giulietta. Les ventes sont toutefois en hausse constante grâce au lancement de la Giulia qui connaît sa première année complète de production.

Selon le nouveau CEO, le Canadien Reid Bigland, Alfa Romeo prévoit la sortie de 8 modèles d’ici à 2022, ce qui devrait déboucher sur des ventes annuelles de 400.000 voitures par an. Le Stelvio est crucial dans ce contexte et ce n’est pas un hasard s’il a été présenté en première mondiale aux USA, le marché SUV par excellence.

Le Stelvio n’est pas basé sur des composants techniques provenant de Jeep. Bigland tient à ce que le Stelvio soit une pure Alfa Romeo. Le Stelvio utilise dès lors un châssis qui est étroitement lié à celui de la Giulia. C’est d’abord la version de pointe qui a été présentée à Los Angeles, baptisée QF, avec sous le capot un moteur à essence biturbo V6 emprunté à Ferrari et délivrant 510 ch. La propulsion se fait sur les quatre roues.

Dans un stade ultérieur, à la fin de l’année prochaine, des versions diesel seront également proposées. Celles-ci auront pour tâche de séduire l’Europe et Alfa mise surtout sur elles pour le marché fleet. Ces versions utiliseront les moteurs 2,2 qui équipent également la Giulia. Le moteur sera monté dans le sens la longueur et propulsera soit uniquement les roues arrière, soit les quatre roues. Pour l’instant, rien n’est dévoilé concernant les puissance, la consommation ou les émissions de CO2. Mais on verra plus que sûrement des versions de 207 et 178 ch. Le lancement public de ces versions diesel est prévu pour le salon de Genève. La production ne débutera vraiment que fin 2017/début 2018.

