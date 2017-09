Alphabet répond au cash for cars avec son offre B2E

Business to Entreprise, c'est la nouvelle offre développée par Alphabet en réponse au fameux cash for cars. Son principe? Permettre aux travailleurs de prendre à leurs frais un véhicule en leasing pour un prix avantageux.



L’offre B2E est destinée à tous les collaborateurs d’entreprises qui sont clientes chez Alphabet et qui optent pour la formule du cash for cars et décident de troquer leur voiture de société contre du salaire net supplémentaire. Grâce à B2E, ils pourront bénéficier d’une voiture en leasing opérationnel. Le contrat étant passé directement entre Alphabet et le particulier, celui-ci n’a aucune retenue sur son salaire comme c’est le cas dans un plan cafétéria.

Pour un prix mensuel fixe, les contractants disposent ainsi d’une voiture en leasing opérationnel sans aucun tracas, comme ils en avaient l’habitude avec leur véhicule de société. Réparation, entretien, remplacement de pneus, assurances, assistance juridique et même véhicule de remplacement sont compris dans le prix. À la fin du contrat, l’utilisateur ne doit pas payer la valeur résiduelle et peut aisément prolonger le contrat.