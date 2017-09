Amende de 350 euros pour la zone basse-émissions de Bruxelles dès le 1er janvier 2018

Le jeudi 28 septembre, le gouvernement bruxellois a annoncé, via sa ministre de l’environnement Céline Fremault, l’introduction d’une zone à basse-émission au sein de la région de Bruxelles-Capitale.



L’introduction se fera en plusieurs phases. A partir du 1er janvier 2018, les véhicules diesels les plus anciens et les plus polluants ne pourront plus circuler en région de Bruxelles-Capitale. Celui qui souhaitera encore circuler dans cette zone devra s’acquitter d’une somme de 35 euros par jour avec un maximum de 8 jours par an. Les amendes sont fixées à 350 euros et ne seront pas inscrites durant les neuf premiers mois. Durant l’année 2018, seuls les véhicules diesel sans norme Euro ou Euro 1 seront interdits (voir graphique ci-dessous), soit les véhicules immatriculés avant 1997. Un an plus tard, les diesels Euro 2 seront aussi bannis. A partir de 2020, les voitures essences avec une norme 0 et 1 ne pourront plus non plus circuler dans la zone à basse-émission de Bruxelles, tout comme les diesels Euro 3.

A partir de 2019, la période de transition sans amende passera de 9 à 3 mois. Les contrôles se feront grâce à un réseau de caméras digitales, qui devraient aussi ensuite être utilisées pour la taxation au kilomètre.

La zone basse-émission est valable tant pour les voitures particulières que pour les utilitaires légers. Dans cette catégorie, on trouve d’ailleurs beaucoup de vieux diesels. Cela pourra peut-être engendrer un véritable coup de fouet pour le prochain salon de Bruxelles. Les véhicules immatriculés par les habitants de la région bruxelloise ne sont évidemment pas les seuls concernés par cette mesure, les navetteurs et étrangers le sont tout autant.

Après Anvers, la région de Bruxelles-Capitale est la seconde de Belgique à introduire une zone basse-émission. Anvers a débuté le 1er février 2017 et les normes y sont beaucoup plus strictes, mais le territoire de la région de Bruxelles-Capitale est beaucoup plus étendu que celui d’Anvers, dont la superficie équivaut seulement au pentagone de Bruxelles.

La zone à basse-émission de Bruxelles comprend la région de Bruxelles-Capitale entière avec ses 19 communes excepté la part du grand ring qui traverse le territoire bruxellois et certaines routes d’accès.

Celui qui cirucle sur le ring principal ne doit donc pas prendre peur. Il y aura aussi des incentives proposées sous la forme de primes pour les particuliers et les PME qui opteront pour un nouveau véhicule avec un faible taux d’émission. Des exceptions sont aussi prévues. Notamment pour les cyclomoteurs, les camions de plus de 3,5 T, les véhicules prioritaires et les ancêtres. Dans tous les cas, les véhicules de leasing classiques et les voitures de société ne devraient pas être impactés puisque ces règles ne touchent pas les véhicules dont la norme est Euro 5 et Euro 6.