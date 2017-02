Anvers lance une zone faible émission le 1er février 2017

A partir du 1er février 2017, les véhicules polluants paieront 20 € par jour ou 350 € par an pour avoir accès à la zone faible émission d’Anvers. La ‘Lage Emissie Zone’ (LE-zone) concerne tout le centre-ville, une partie de la rive gauche et s’applique aussi aux camionnettes et aux poids lourds.



Peu de conséquences pour le marché du leasing de voitures

Pour les voitures de société, cette mesure n’aura en pratique quasi aucune conséquence. Les voitures en leasing les plus ‘anciennes’ répondent presque toutes au minimum à la norme Euro 4 essence ou diesel ou à une norme supérieure. Pour les utilitaires légers, ceci peut par contre constituer un problème. En février, Anvers n’infligera encore aucune amende. Toute la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que Gand et Malines ont elles aussi annoncé l’introduction de ‘zones LE’ dans un futur proche. En Wallonie, aucune zone n’est pour l’instant annoncée.

Bonne nouvelle pour la vente d’automobiles aux particuliers

Selon la base de données TMC, au sein de la ‘zone LE’, 8 à 9.000 voitures – sur les 75.000 immatriculées – sont trop âgées et trop polluantes. Celles-ci doivent donc être urgemment remplacées. Une bonne nouvelle pour la vente d’automobiles aux particuliers.

Quelles sont les voitures autorisées et celles qui sont interdites ?

Les règles d’interdiction actuelles, qui sont valables jusqu’en 2020, concernent les véhicules au diesel plus âgés (Euro 3 sans filtre à particules et inférieur) et les très vieux véhicules à essence (Euro 0). A partir du 1er janvier 2020, les règles seront encore plus strictes. On trouve la norme Euro (un chiffre de 1 à 6) dans la rubrique ‘classe environnementale’ du certificat d’immatriculation du véhicule. Ci-après un aperçu des motorisations qui peuvent ou non entrer dans la ‘zone LE’ d’Anvers sans paiement.

DIESEL A partir du 1er février 2017 Euro 6 accès Euro 5* accès Euro 4 accès Euro 3 avec filtre à particules accès Euro 3 sans filtre à particules accès après paiement Euro 2 pas d’accèss Euro 1 pas d’accèss Avant les normes Euro pas d’accèss

* pour les poids lourds au-dessus de 3,5 t, on utilise la mention EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle). Cet EEV équivaut à la norme Euro 5.

ESSENCE, GAZ NATUREL, LPG A partir du 1er février 2017 Euro 6 accès Euro 5 accès Euro 4 accès Euro 3 accès Euro 2 accès Euro 1 accès Avant les normes Euro pas d’accèss

Camionnettes et poids lourds au diesel

Le véhicule ne peut en pratique avoir plus de 10 ans environ et doit répondre à la norme Euro 4 ou, pour les véhicules plus anciens, à la norme Euro 3 avec un filtre à particules obligatoire. La norme Euro 5 sera d’application dès le 1er janvier 2020.

Véhicules qui sont autorisés de façon inconditionnelle et gratuitement dans la ‘zone LE’ pour autant qu’ils soient pourvus d’une plaque belge.

véhicules à essence et véhicules au LPG ou gaz naturel répondant aux normes Euro 1, 2, 3, 4, 5 et 6

véhicules au diesel répondant aux normes Euro 4, 5 et 6

véhicules au diesel répondant à la norme Euro 3 avec filtre à particules pour lequel une prime flamande a été demandée

véhicules agricoles avec une norme d’émission phases IIIa, IIIb et IV

véhicules 100 % électriques

véhicules à hydrogène

véhicules plug-in hybrides avec une émission de CO 2 maximale de 49 gr/km

maximale de 49 gr/km certains véhicules professionnels spécifiques : véhicules militaires, véhicules destinés au transport de personnes présentant un handicap, véhicules prioritaires des services de secours, grues mobiles et transport exceptionnel

Pratique : on peut contrôler si un véhicule peut pénétrer gratuitement dans la ‘zone LE’ via le lien suivant : https://lez.antwerpen.be/?Taal=FR

Véhicules qui ne sont autorisés dans la ‘zone LE’ qu’après inscription

voitures autorisées (voir liste ci-dessus) équipées d’une plaque d’immatriculation étrangère

véhicules au diesel selon la norme Euro 3 avec un filtre à particules pour lesquels aucune prime n’a été demandée aux autorités flamandes

véhicules destinés au transport de personnes présentant un handicap qui possèdent une carte de parking spéciale et qui ont une voiture adaptée ou qui ont droit à une intervention majorée pour soins de santé.

Pratique : il ne faut inscrire le véhicule qu’une seule fois. Ensuite, on peut pénétrer dans la zone ‘LE’. Les inscriptions sont possibles depuis octobre 2016 et doivent être mises en œuvre au plus tard 24 h après être entré dans la zone. L’inscription est possible via le lien https://lez.antwerpen.be/?Taal=FR

Véhicules uniquement autorisés après paiement

véhicules au diesel répondant à la norme Euro 3 sans filtre à particules

véhicules de plus de 40 ans (oldtimers)

certains véhicules professionnels au diesel répondant aux normes Euro 2 ou 3 sans filtre à particules (surtout des véhicules militaires, prioritaires et destinés au transport de personnes présentant un handicap)

Les paiements portent sur une période d’un jour, une semaine, un mois, trois mois, six mois ou un an. Les tarifs diffèrent pour les voitures et les poids lourds. Il existe trois sortes de tarifs, ordinaires et réduits.

Pratique : demandez votre autorisation contre paiement au plus tard un jour avant de pénétrer dans la ‘zone LE’.

Tarifs pour les voitures qui ne répondent pas à la norme Euro minimum

Voitures

Véhicules jusqu’à 8 personnes + le chauffeur

Catégorie M1 Voiture Jusqu’à 8 places assises + chaufferu Période Tarif ordinaire Tarif réduit Jour 20 Semaine 30 20 Mois 45 30 3 mois 100 60 6 mois 180 100 Année 350 180

Carte journalière pour véhicules non autorisés

Si votre véhicule n’entre pas en ligne de compte pour une autorisation contre paiement (voir ci-dessus), alors il est possible d’utiliser une carte journalière pour ‘zone LE’ jusqu’à 8 fois par an. Une carte journalière zone ‘LE’ coûte 35 € et donne accès à la zone le jour choisi jusqu’à 6 heures du matin le jour suivant. Il est possible d’acheter au maximum 8 cartes journalières par an par plaque d’immatriculation. La carte journalière sera en vente par le biais de ce site web et aux parcmètres dès l’introduction de la ‘zone LE’ le 1er février 2017.

Attention ! La carte journalière ‘zone LE’ ne remplace pas le ticket de parking. Il faut toujours acquérir un ticket de parking normal.

Véhicules étrangers

La ‘zone LE’ s’applique à tous les véhicules, y compris donc ceux des visiteurs étrangers. Ceux-ci doivent s’inscrire au préalable car à défaut, les caméras ne peuvent pas associer leurs données aux exigences écologiques. Les Néerlandais ne doivent pas faire cela, leurs plaques d’immatriculation pouvant être scannées comme les plaques belges. Les amendes des contrevenants sans résidence ou domicile fixe en Belgique peuvent être perçues immédiatement.

Amendes pour véhicules non autorisés

Des caméras intelligentes sont placées aux limites de la ‘zone LE’. Elles scannent chaque plaque minéralogique de façon numérique. La plaque est comparée à une liste de véhicules autorisés. Les véhicules qui ne se trouvent pas dans la liste et qui entrent dans la ville, écopent d’une amende de 125 €. Le premier mois, donc du 1er février au 1er mars, une politique de tolérance sera appliquée et aucune amende ne sera infligée.

A partir de 2018, l’amende augmentera pour le récidiviste : de 150 € pour une première infraction à 350 € à partir de la 3e infraction dans les 12 mois.

Y a-t-il une différence pour les habitants de la ‘zone LE’ ?

Non. La ‘zone LE’ s’applique à tous ceux qui veulent y utiliser un véhicule.

Quelle est la taille de la ‘zone LE’ ?

La zone comprend la totalité du centre-ville à l’intérieur du ring et la partie résidentielle de la rive gauche. Le ring anversois proprement dit n’en fait pas partie mais bien les rocades juste à côté qui mènent au centre-ville. Les visiteurs du Sportpaleis, du Kinepolis, de la foire du livre et du shopping center Wijnegem par exemple sont en dehors de la zone quand ils arrivent du ring sans croiser le centre-ville. Etant donné que le tunnel Waasland se situe dans la ‘zone LE’, les automobilistes à bord de véhicules âgés provenant de Gand éviteront ce tunnel. Ceci augmentera toutefois le trafic sur le ring d’Anvers et le tunnel Kennedy.

Panneaux de signalisation

Les panneaux de signalisation ci-dessous indiquent le début et la fin de la zone.

Toutes les infos sur le lien https://www.slimnaarantwerpen.be/fr/lez

