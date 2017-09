Arnaud Gauthier nommé Country Manager de Fiat & Abarth pour FCA Belgium

Depuis le 1er juillet, Arnaud Gauthier a pris la direction des marques Fiat & Abarth sur les marchés belges et luxembourgeois pour le groupe FCA.



« L’arrivée d’Arnaud Gauthier pour diriger Fiat et Abarth vient soutenir une année 2017 riche en lancements produits », relève Yann Chabert, CEO de FCA Belgium. « Avec la gamme Tipo et la famille 500 renouvelée, la marque Fiat poursuit sa croissance sur le marché Belux. De même pour Abarth, dont la gamme s’est enrichie du Spider 124 et de nouvelles versions des modèles 595 et 695 ».

Avant d’arriver à Bruxelles, Arnaud Gauthier a occupé le poste de Brand Fiat Sales Manager au sein de FCA France (2012 à 2017) et celui de Commercial Methods Manager de 2010 à 2012 en France toujours. Il a entamé sa carrière en tant que Sales Support Specialist au sein de Fiat France, en 1996.