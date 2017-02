Arval : +8% en Belgique en 2016, soit 52 552 véhicules en leasing

En 2016, Arval a consolidé son leadership en Belgique : sa flotte louée a cru de 8,14%, atteignant 52.552 véhicules. Cette croissance repose sur tous les segments de clientèle d’Arval.





La croissance organique de la flotte louée par Arval dans le monde atteint 8,4% en 2016, au-delà de l’objectif de croissance moyenne de 6% fixé dans le plan, grâce aussi bien à la croissance soutenue dans les implantations historiques d’Arval (France, Royaume-Uni, Espagne, Italie) avec une augmentation globale de leur flotte louée de 7%, qu’aux augmentations à deux chiffres dans plusieurs pays tels que l’Autriche (+15%), le Brésil (+14%), la Hongrie (+10%), le Luxembourg (+13%), la Pologne (+15%) et la République tchèque (+19%).

En 2016, Arval a également mené à bien le programme d’intégration des activités de GE Fleet Services en Europe, acquis fin 2015. Portant sur plus de 160 000 véhicules dans 12 pays, ce programme se poursuit avec succès. Au total, ce sont plus de 900 collaborateurs qui ont rejoint l’entreprise, mettant à profit leur enthousiasme et leur talent pour contribuer au développement d’Arval et enregistrer les premiers succès opérationnels et commerciaux.

La coopération accrue avec les réseaux bancaires du Groupe BNP Paribas, le développement des activités de l’International Business Office dédié aux grands clients internationaux ainsi que de SME Solutions, dédié aux clients indépendants et aux petites entreprises, ont été des leviers de croissance primordiaux en 2016.

Arval est aujourd’hui présent dans 28 pays, grâce à l’acquisition des activités de Relsa au Brésil et son alliance avec ce même groupe au Pérou et au Chili. Avec près de 30 000 véhicules loués dans ces trois pays, Arval consolide sa présence en Amérique Latine. L’Alliance Element-Arval, pilier de l’activité internationale de l’entreprise, s’est elle-même renforcée en intégrant un nouveau membre, RDA Renting, présent en Argentine et en Uruguay. L’Alliance couvre désormais 50 pays au profit des flottes internationales avec une qualité et une offre de service homogène.

Ainsi, Arval a franchi en novembre le cap du million de véhicules loués dans le monde. Cette performance inédite consolide le leadership européen d’Arval dans la location multimarque et sa place d’acteur incontournable du secteur à l’échelle mondiale.

« 2016 a été un grand millésime pour Arval », note Philippe Bismut, CEO d’Arval. « Le millionième véhicule a marqué un véritable tournant dans l’histoire de notre entreprise. Il est le symbole du succès de notre stratégie et de l’engagement sans faille de nos collaborateurs ».

Pour Arval Belgium, 2016 est également une belle année

En 2016, Arval a consolidé son leadership en Belgique : sa flotte louée a cru de 8,14%, atteignant 52.552 véhicules. Cette croissance repose sur tous les segments de clientèle d’Arval.

Les performances 2016 d’Arval Belgium s’expliquent par un support amélioré des clients grâce à des services de qualité, des investissements dans le développement de nouvelles offres et l’approche unique d’Arval avec des Account Teams qui mettent le client et le conducteur au centre de leur attention.

Arval Mid-Term Rental a également enregistré une forte croissance de sa flotte. Les clients d’Arval se sont appropriés la flexibilité offerte par cette solution dans le cadre de la gestion de la mobilité de leurs collaborateurs en CDD, période d’essai, intérimaires, expatriés, etc.

« Nous souhaitons rester la référence du secteur et accompagner nos clients dans ce monde qui change», indique Alain Yvon, Directeur Général d’Arval Belgium. « C’est avec ce niveau d’exigence que nous nous projetons avec confiance en 2017, après une année 2016 réussie : nous entendons poursuivre nos efforts et atteindre 9% de croissance fin 2017. ».

Objectif 2017 : aller au-devant du marché et des besoins

La qualité de service, l’expertise des collaborateurs et la simplicité de nos solutions viendront soutenir les ambitions toujours aussi fortes d’Arval pour 2017. « Nous réussirons en tirant le meilleur parti des technologies du numérique et de la communication et pourrons ainsi saisir de nouvelles opportunités comme la location aux particuliers, le car sharing et les solutions innovantes de gestion de flotte, en lien avec l’évolution de notre industrie ». conclut Philippe Bismut