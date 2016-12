ARVAL contribue à la durabilité dans le secteur automobile

ARVAL Belgium a récemment adhéré au label Réparer Durablement. Le label évalue les entreprises automobiles au niveau de leur durabilité, à la demande de commanditaires tels que des sociétés de leasing et des assureurs.



ARVAL fait partie de la banque BNP Paribas Fortis. En tant que société de leasing, elle gère les parcs automobiles de PME comme de grandes multinationales, comprenant des véhicules particuliers et des utilitaires légers, de toutes les marques, pour tous les secteurs. Depuis ses débuts en 1989, ARVAL a connu une solide croissance et se retrouve entre-temps à la première place des sociétés de leasing automobile en Belgique. Actuellement, plus de 300 collaborateurs enthousiastes gèrent plus de 50 000 véhicules.

Alain Dubuisson, directeur des opérations chez ARVAL : « Entreprendre d’une manière socialement responsable et agir de manière plus écologique sont certainement des aspects de l’entreprise qu’il faut de moins en moins négliger. Proposer des leasings durables n’est donc pas un simple effet de mode mais peut et doit faire partie de la philosophie RSE (responsabilité sociétale) de l’entreprise. Chez ARVAL, la prise de conscience est forte et c’est notre objectif de nous développer de manière durable. Nous diffusons donc également ces principes chaque jour dans notre comportement, notre stratégie et toutes nos initiatives. C’est pourquoi nous avons aussi décidé d’adhérer à l’initiative Réparer Durablement ».

« Nous constatons que, chez les commanditaires belges et les sociétés de leasing en particulier, la volonté est très grande d’avoir uniquement pour partenaire commercial des entreprises durables. Avec notre label, nous veillons à ce que l’on sache quelles entreprises automobiles répondent à ces exigences. Des exigences que les commanditaires gèrent d’ailleurs eux-mêmes, explique Harry Filon, de Réparer Durablement. Nous sommes très heureux de l’adhésion d’ARVAL, qui est également entrée dans la Commission Leasing automobile ».