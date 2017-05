Arval lance une nouvelle plateforme “Total Fleet”

Une plateforme de reporting stratégique en ligne destinée aux clients travaillant avec plusieurs loueurs, offrant une vue consolidée des indicateurs clefs de la performance de leur flotte.





Arval, l’un des leader de la location multimarque de véhicules avec services, lance Total Fleet. Hébergée par un tiers indépendant, cette plateforme de reporting unique apporte aux gestionnaires de parc automobile travaillant avec plusieurs loueurs de véhicules d’entreprise, une vue consolidée des indicateurs clefs des performances de leur flotte.

Total Fleet va libérer les clients d’Arval du fastidieux travail de recueil des données auprès de différentes sources. Cette avancée les aidera à prendre plus facilement leurs décisions stratégiques, en tenant compte de tous les principaux aspects de leur flotte automobile, et ce indépendamment du loueur qui leur fournit ces véhicules.

Total Fleet permettra aux gestionnaires de parc d’avoir rapidement et intuitivement une vue complète et entièrement personnalisable de leur flotte automobile, autour de quatre indicateurs clés de performance :

Parc : véhicules actifs, livraisons, restitutions et restitutions à prévoir Dépenses : totales, loyers avec services, dépenses hors contrats et dépenses fin de contrat Utilisation : évolution des conditions contractuelles souscrites, écarts par rapport à l’utilisation réelle Responsabilité sociale de l’entreprise : émissions de CO 2 et empreinte carbone

Total Fleet sera progressivement déployé en 2017 dans l’ensemble des pays où Arval est présent, et sera proposé à la fois aux clients locaux et aux clients internationaux (IBO).

Un outil simple et intuitif

Convivial et intuitif, la plateforme rend le téléchargement des données et la génération de rapports stratégiques aussi faciles que rapides à réaliser.

Un client d’Arval – qui a eu la possibilité de tester le service dans sa phase pilote – partage ses impressions : “Cette initiative est vraiment la bienvenue, et devrait être accueillie comme une solution particulièrement innovante. Voir nos partenaires stratégiques proposer des services qui manquaient cruellement sur le marché, et savoir ainsi répondre à nos besoins, est vraiment satisfaisant. Nous espérons que d’autres loueurs vont suivre, pour qu’à la fois les clients et l’ensemble du secteur de la location de véhicules d’entreprise puissent tirer parti de cette nouvelle solution. La possibilité de simplifier mon reporting et de bénéficier d’une plus grande standardisation des données et de plus de transparence, sur plusieurs marchés et avec plusieurs fournisseurs, est réellement un service à valeur ajoutée”.

“En effet, notre mission consiste à toujours répondre aux nouveaux besoins de nos clients, et à créer pour eux de la valeur”, explique Philippe Bismut, CEO d’Arval. “Pour tout client qui travaille avec plusieurs loueurs, Total Fleet est le meilleur moyen de libérer les collaborateurs dédiés à la gestion de parc de la surcharge que représente toutes les tâches à faible valeur ajoutée, et de pouvoir ainsi analyser l’ensemble de sa flotte avec précision, pour prendre les bonnes décisions”.

Une solution standardisée et sécurisée

Total Fleet satisfait toutes les exigences juridiques concernant la législation sur la concurrence et la protection des données. Cette plateforme est hébergée, entretenue et gérée par un prestataire de services informatiques indépendant. Lorsque les clients demandent à alimenter la plateforme, leurs loueurs peuvent accéder directement à Total Fleet pour y charger leurs données de parc. Les données et les rapports ne sont accessibles qu’aux clients. Ni Arval, ni les autres loueurs ne peuvent accéder aux données, ni à la vue consolidée.

Arval s’attend à ce que les autres loueurs, sur demande des clients, génèrent et chargent les données de la meilleure qualité possible sur la plateforme et dans le délai spécifié. A cet effet, Arval a mis en place un ensemble standardisé de données qui existent déjà dans les outils de reporting actuels du marché, ce qui garantit aux clients d’obtenir ce dont ils ont besoin, en particulier pour prendre les bonnes décisions concernant leur parc.

“Arval estime qu’au final les clients auraient tout à gagner à bénéficier d’une solution de marché unique”,conclut Philippe Bismut, “c’est pourquoi nous restons ouverts à toutes discussions avec les autres loueurs, pour positionner la plateforme en tant que solution partagée par l’ensemble du secteur”.

Total Fleet sera aussi mis à la disposition des clients de l’Alliance Element Arval, et en particulier des clients d’Element aux États-Unis, enclins depuis un certain temps à pouvoir bénéficier de ce type de service.