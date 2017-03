Athlon introduit une nouvelle application de mobilité

Athlon, fournisseur en solutions de mobilité, lance une nouvelle application pour sa Mobility Card. Baptisée « Milo », cette nouvelle application simplifie la planification des déplacements et le paiement mobile dans le secteur de la mobilité. « Milo » propose désormais notamment des conseils pour les déplacements quotidiens, basés sur l'agenda de l'utilisateur et le trafic en temps réel. De même, elle est équipée d'une fonction permettant de payer un parking depuis son téléphone mobile ou de réserver et payer un eCab.



« Milo » joue le rôle d’un assistant à la mobilité et aide l’utilisateur à se déplacer efficacement, en utilisant au mieux les différents moyens de transport. En outre, l’application gère le solde personnel des collaborateurs pour différentes solutions de mobilité, comme les transports en commun, les parkings, les taxis et les stations-service. Femmie Van Aart, directeur commercial chez Athlon : « De plus en plus d’entreprises veillent à ce que leurs collaborateurs bénéficient d’une mobilité flexible ou d’un budget dans le cadre de leurs déplacements professionnels. Nous tenons à soutenir cette tendance en mettant en permanence l’application à jour et en répondant ainsi aux souhaits en perpétuelle évolution des utilisateurs. Il sera bientôt possible de commander des tickets M de De Lijn grâce à cette nouvelle application. La modernisation de « Milo » vise à améliorer et à accroître la convivialité des utilisateurs et,ainsi, à simplifier leurs déplacements.

« Milo » et l’enjeu de la mobilité

Les utilisateurs voient le solde dont ils disposent et choisissent eux-mêmes comment l’affecter pour parvenir à leur destination. « L’application rend la mobilité professionnelle plus efficace et durable. En effet, l’utilisateur a accès à plusieurs solutions de mobilité. Il peut décider lui-même si et quand il y recourt », ajoute Femmie Van Aart.

Athlon introduit l’application en collaboration avec XXImo.