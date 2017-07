Augmentation de l’indemnité kilométrique

L’indemnité kilométrique net d’impôt que les travailleurs ou les chefs d’entreprise reçoivent de la part de leur employeur ou de leur entreprise parce qu’ils effectuent des déplacements professionnels avec leur véhicule privé augmente à partir du 1er juillet 2017. A partir de cette date et jusqu’au 30 juin 2018, l’indemnité kilométrique maximale s’élève à 0,3460 euro/km, contre 0,3363 pour la même période l’an dernier. Le nouveau montant est donc en augmentation. Les deux années précédentes, le montant de l’indemnité avait diminué en raison de l’index négatif, conséquence de l’inflation en baisse et de la diminution du prix des carburants par rapport à l’année 2014. Voyez le tableau historique ci-dessous.



Dans le montant actuel de 0,3460 euro/km, à la fois le fisc et l’ONSS considère cette indemnité forfaitaire comme un remboursement de coûts propres à l’employeur.

C’est pourquoi cette indemnité est net d’impôts et d’une cotisation ONSS. Une intervention plus faible est toujours possible. Si l’employeur accorde un coût plus élevé, il doit pouvoir prouver le coût réel du véhicule. Le tarif s’applique aussi aux personnes qui exercent un travail volontaire et qui effectuent leurs trajets avec leur véhicule privé pour le compte d’une organisation.

Dans l’impôt des sociétés, le fisc considère cette intervention comme un coût lié au véhicule. Cela signifie concrètement que 30% de cette indemnité kilométrique est considérée comme un coût de carburant qui est déductible à 75%. La déductibilité des autres 70% de cette indemnité kilométrique est limitée selon le taux de CO2 du véhicule (entre 50 et 120%).

Enfin, rappelons que l’indemnité kilométrique net d’impôts pour les vélos dans le cadre du trajets domicile-lieu de travail pour l’année 2017 s’élève à 0,23 euro/km.