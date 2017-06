Autoglass Clinic obtient le certificat Réparer Durablement pour tous ses centres de service

Ces derniers mois, tous les centres de service d'Autoglass Clinic ont passé avec succès les strictes procédures d'audit de Réparer Durablement. C'est pourquoi Charline Leroi, administratrice déléguée du réparateur de vitrages automobiles Autoglass Clinic SA, a récemment reçu des mains d'Harry Filon, de Réparer Durablement ASBL, le certificat destiné au groupe.



« Nous nous efforçons de satisfaire nos clients le plus possible », affirme madame Leroi. « Avec un score de 95 % de clients satisfaits, nous nous débrouillons bien. Nous mettons le client au centre de nos préoccupations et cela veut dire que l’environnement et la société dans lesquels il vit sont importants pour nous, et que nous voulons y apporter une contribution positive. » Autoglass Clinic est le deuxième acteur au niveau national, le challenger. Avec son réseau national et centralisé de spécialistes indépendants des vitrages automobiles, l’entreprise obtient de plus en plus de crédit auprès des sociétés de leasing, des parc automobiles et des assureurs nationaux. Ces organisations veulent de plus en plus ne signer des contrats qu’avec des entreprises durables. « C’est ce que nous sommes et nous l’étions déjà auparavant mais, en obtenant le certificat, nous l’avons à présent prouvé ».

Harry Filon précise : « Il est vrai que les sociétés de leasing et les assureurs veulent de plus en plus n’avoir à faire qu’à des entreprises durables. Celles-ci doivent alors se faire connaître. Heureusement, nous inscrivons chaque jour de nouveaux noms sur notre liste, donc le marché d’entreprises durables grandit régulièrement. L’arrivée d’Autoglass Clinic, avec pas moins de 20 centres de service et une cinquantaine d’unités de service mobile, représente toutefois une très belle étape. En Belgique, les réparateurs de vitrages automobiles durables assurent à présent une couverture nationale. »

Réparer Durablement est devenue une organisation solide, avec des assureurs comme KBC-Assurances, Ethias, Generali, Belfius et Baloise et des sociétés de leasing comme Athlon, Alphabet, ALD-Automotive, Arval et KBC-Autolease. Les pouvoirs publics (OVAM) et les associations de consommateurs (VAB et Touring) participent aussi à l’initiative.