Avec e-Moby, Volkswagen lance le leasing électrique

Volkswagen Financial Services a profité du Salon de l'Auto de Bruxelles pour annoncer le lancement de sa nouvelle solution innovante de leasing électrique, baptisée e-Moby. Celle-ci propose de coupler le leasing d'un véhicule électrique issu de la gamme du constructeur avec l'installation d'une borne de recharge au domicilie ou sur le lieu de travail du conducteur.



Si Volkswagen est actif dans le développement et la commercialisation de véhicules électriques – et hybrides – depuis déjà quelques années, il faut bien admettre que cette alternative a encore du mal à trouver son public chez nous. En cause, le manque de points de recharge. Le groupe a donc décidé de proposer une solution prore, baptisée e-Moby.

e-Moby, c’est donc la nouvelle solution de mobilité écologique proposée par Volkswagen Financial Services. Le concept est simple: tout conducteur disposant d’un véhicule électrique de la gamme Volkswagen peut bénéficier, à domicile ou sur son lieu de travail de l’installation d’une borne de recharge à prix compétitif.

Pour ce faire, deux solutions sont proposées, à condition que l’usager dispose d’un raccordement à la terre. D’une part, le Nexxtender Mobile, un dispositif de charge mobile adapté aux véhicules full électriques et hybrides, qui envoi directement les données de consommation électrique au système central. D’autre part, la Wallbox Nexxtender Advance Single, soit une simple borne de recharge rapide. De quoi permettre de ne plus s’inquiéter de trouver un endroit où recharger son véhicule.

Quid en cas de changement de conducteur?

Et si le véhicule devait être cédé à un autre employé de l’entreprise pour différentes raisons en cours de contrat? Là aussi, Volkswagen a prévu ce cas de figure puisque le contrat prévoit que l’installation suive toujours le véhicule. Les différentes charges, imputées sur la facture d’électricité du conducteur, seront remboursées à celui-ci. L’employeur recevra ensuite une facture. Enfin, également dans le loyer, la possibilité de réserver un véhicule à combustion de catégorie équivalente avec un maximum de 3.500 km par an.

Plus d’infos? Rendez-vous sur le site e-Moby.