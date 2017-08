Bientôt la fin des avantages fiscaux pour les voitures au diesel et à l’essence?

Supprimer les avantages fiscaux des voitures de société aux employés qui roulent à l’essence ou au diesel, voilà la proposition faite par l’Open VLD, qui souhaite ainsi verdir le parc automobile d’ici 10 ans.



La proposition émane donc de Egbert Lachaert (Open VLD) qui s’inquiète de voir le nombre de voitures de société grimper chaque année alors même que le marché privé reste lui-même stable. L’idée ? Supprimer d’ici 2022 les avantages fiscaux aux voitures de sociétés qui roulent au diesel ou l’essence et ainsi rendre notre parc automobile plus vert. Seules les voitures électriques ou celles qui roulent à l’hydrogène bénéficieraient encore des mesures fiscales avantageuses que l’on connait actuellement.

Une proposition qui va toutefois en contradiction avec celle annoncée il y a quelques jours par le gouvernement de réduire de 120 à 100% la déductibilité fiscale des voitures de société 100% électriques d’ici 2020.

L’idée d’Egbert Lachaert a déjà reçu le soutien des partenaires flamands de la coalition, mais pas des associations du secteur. Febiac, via son porte-parole Joost Kaesmans, indique ainsi que la « fiscalité est un levier puissant pour rendre le marché du leasing plus vert », mais pointe aussi du doigt le manque d’infrastructures de recharge. Il souligne aussi l’autonomie encore réduite des modèles proposés actuellement sur le marché. « 0,7% des nouvelles voitures de société sont électriques et 5% sont hybrides », termine-t-il.