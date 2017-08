Bilan positif du marché automobile belge et régional au 1er semestre 2017

Clôturé sur une progression de 4,1% des immatriculations de voitures neuves, le premier semestre peut certainement être qualifié de positif pour l’industrie automobile belge. Au-delà de ce résultat global, certaines tendances spécifiques aux trois régions qui composent notre pays se dégagent petit à petit et méritent d’être soulignées.



Si le marché automobile belge se porte bien en cette année 2017, c’est essentiellement à la Flandre qu’il le doit. En effet, alors que les immatriculations de voitures neuves ont très légèrement progressées en région de Bruxelles-Capitale, elles ont par contre légèrement régressées en Wallonie pour atteindre une situation de quasi stabilité à l’heure de réunir ces deux régions. En Flandre au contraire, l’amélioration face aux chiffres enregistrés au premier semestre 2016 est tout à fait flagrante avec 12.518 voitures neuves supplémentaires écoulées. C’est donc bien cette région qui a tiré vers le haut les immatriculations nationales au cours du premier semestre.

Evolution des immatriculations de voitures neuves par région

La tendance à la dédieselisation du marché s’est encore accentuée au cours du premier semestre de 2017. Entamé en 2012 suite à l’abrogation fin 2011 de la prime fédérale attribuée jusque-là aux voitures rejetant peu de CO2, laquelle profitait essentiellement aux motorisations diesel, ce recul a vu la part de marché des motorisations diesel passer de 75,3% fin 2012 à 51,8% fin 2016. A l’issue du premier semestre de 2017, cette part de marché des motorisations diesel en Belgique est descendue à 46,5% et est donc désormais inférieure à la part de marché des motorisations essence, ce qui constitue une première depuis 1997.

Au niveau régional, et de manière assez paradoxale, seule la région de Bruxelles-Capitale continue de posséder une part de marché favorable aux motorisations diesel, même s’il convient de noter que le diesel a enregistré lors du premier semestre de 2017 un recul de 9,2% de ses immatriculations dans cette région. La Flandre – avec 47,9% de ses immatriculations – et plus encore la région Wallonne – avec 53% de ses enregistrements – sont par contre deux régions dans lesquelles les consommateurs privilégient désormais davantage les voitures neuves équipées d’une motorisation essence.

En matière de motorisations alternatives, la Flandre a clairement pris l’avantage sur les autres régions du pays avec 6% de ses immatriculations appartenant à la catégorie des motorisations dites ‘propres’.

Immatriculations de voitures neuves par région et par type de motorisation

Les trois régions sont tout à fait uniformes quant aux types de voitures les plus immatriculées ; berlines, SUV’s et breaks demeurant indétrônable dans notre pays. Avec près d’une voiture sur trois immatriculée appartenant à cette catégorie, les SUV’s ont en outre désormais clairement gagné leur statut d’incontournables du marché.

Immatriculations de voitures neuves région et par type de carrosserie

On note l’omniprésence des constructeurs européens dans le tableau des modèles les plus immatriculés en Belgique au cours du premier semestre de 2017, seule la catégorie SUV échappant à un constructeur du Vieux Continent, tant au niveau national qu’en région de Bruxelles-Capitale.

Modèles les plus populaires par région