Bpost opte pour l’Opel Astra Sports Tourer

Elue l’an dernier « Voiture Européenne de l’Année 2016», l’Opel Astra demeure l’un des best-sellers de la gamme Opel et un moteur important de l'augmentation des ventes globales actuelles d’Opel. Les qualités intrinsèques du modèle ont également été déterminantes dans son élection au titre de « Lease Car of the Year 2016 » en Belgique.



Ces prestigieuses distinctions et des facteurs objectifs comme son prix compétitif, des conditions intéressantes, un généreux volume de chargement et de faibles émissions ont amené bpost à décider, au terme d’une analyse approfondie, d’ajouter l’Astra Sports Tourer 1.6 CDTI ecoFLEX 110 ch Edition équipée du système Start/Stop à la sélection de voitures de fonction proposées à ses collaborateurs.

L’accord conclu en février 2017 grâce à un partenariat entre bpost, Athlon et Opel, contribue au renouvellement du parc automobile pour les collaborateurs de bpost. Plus de 80 véhicules ont déjà été commandés et les 40 premières Astra Sports Tourer ont été réceptionnées par leurs utilisateurs. Dans ce cadre, bpost a sélectionné 11 concessionnaires disséminés sur l’ensemble du territoire national, afin d’assurer une livraison rapide des véhicules.

« Il va de soi qu’Opel Belgium est extrêmement fier que bpost ait retenu l’Opel Astra. L’accord entre bpost, Athlon et Opel rassemble en effet quelques entreprises majeures, ce qui ne peut que renforcer ce partenariat », déclare Roeland Vriens, Manager Fleet chez Opel Belgium.

Avec plus de 25.000 collaborateurs, l’entreprise publique autonome bpost est l’un des plus gros employeurs du Royaume. En 2016, le principal opérateur postal belge a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros et un bénéfice net de 324,1 millions d’euros.

Le fournisseur international de leasing automobile opérationnel Athlon est présent dans onze pays européens. Son portefeuille de leasing total comprend quelque 245.000 contrats actifs. En Belgique, Athlon dispose de 40.000 véhicules en circulation et est le troisième plus gros acteur du secteur.