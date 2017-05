Abonnement de transport ou vélo obligatoire pour celui qui travaille à Bruxelles et dispose d’une voiture de société

Le 4 mai, le gouvernement bruxellois a fait savoir qu'à partir de l'an prochain, il contraindrait tous les employeurs bruxellois à mettre à disposition de leurs employés qui bénéficient d'une voiture de société, un abonnement de transport en commun ou un vélo. Le gouvernement bruxellois espère ainsi réduire la congestion dans le centre-ville. Concrètement, les entreprises seront obligées de donner en plus, à leurs employés bénéficiant d'une voiture-salaire, un abonnement aux transports en commun, un vélo de société ou un abonnement aux service de vélos partagés Villo. Les entreprises de moins de 100 travailleurs ou dont moins de 10 employés bénéficient d'une voiture de société pourront outrepasser cette règle. On estime donc que 38.000 travailleurs bruxellois avec une voiture de société sont concernés. Cela a été confirmé ce 5 mai sur la chaine Radio 1 par la ministre bruxelloise de l'Environnement, Celine Fremault et Pascal Smet, le ministre bruxellois de la Mobilité. Ils ciblent tous les deux clairement les autosolistes avec une voiture de société et souhaitent faire changer la mentalité dans les entreprises.



La proposition a déjà fait l’objet de critiques. Floriane de Kerchove d’Agoria Bruxelles a réagi en disant que cette mesure ne réglerait pas les problèmes de la congestin et que seuls les employeurs bruxellois allaient devoir supporer cette mesure. Beci, l’organisation des employeurs de Bruxelles n’est pas non plus positive. Aucune enquête connue ne peut mettre en lumière les conséquences de cette mesure. D’autres parts, Beci confirme qu’un important et urgent travail doit être effectué par un regard nouveau sur le plan de la mobilité interne dans la région bruxelloise. “Driving cars as usual” ne pourront plus être une option très longtemps.

A l’heure actuelle, on ne parle pas encore d’un décret concret, mais la tendance est en tout cas sur la table…