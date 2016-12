Depuis le 1er décembre 2016, Carmasters SA a été rebaptisée Profile Belux SA. Le numéro

d’entreprise reste le même (0892.751.772), de sorte que les contrats en cours n’en subiront aucune

conséquence juridique. En vue de poursuivre sa croissance sur le marché belge, l’entreprise a

également opéré une augmentation de capital de 3,2 millions d’euros.



« Ces mesures cadrent avec une nouvelle structuration de l’organisation belge. Elles donnent naissance à une structure allégée, efficace et 100 % belge, qui devrait nous permettre de continuer à nous développer dans le marché du plat pays. En 2017, nous avons prévu d’accroître le nombre de points de service et d’unités mobiles. Nous voulons également nous tailler une plus grande part des marchés Lease & Fleet et des particuliers. Pour ce faire, nous allons miser sur une amélioration du service à l’aide de systèmes intelligents, et encore plus de commodité pour nos clients. », explique Jean-Louis Weemaes, Managing Director.

Les activités de cette nouvelle entité comprennent aussi bien les activités de franchise « Profile Tyrecenter » que les activités Lease & Fleet de « Profile Tyrecenter & Passion Pneu ».

Profile Tyrecenter et Passion Pneu

Ensemble, Profile Tyrecenter et Passion Pneu forment un réseau de 100 spécialistes indépendants du pneu. Le réseau fournit des services pneus et jantes aux principales sociétés de leasing et flottes nationales en Belgique. Profile Tyrecenter et Passion Pneu sont connues pour leur service irréprochable, leur fiabilité et leur professionnalisme.