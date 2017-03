C’est officiel: PSA rachète Opel!

La nouvelle était dans l'air, mais elle vient d'être confirmée ce lundi 6 mars. Le groupe français PSA (Peugeot, Citroën, DS) a signé le rachat d'Opel auprès du groupe américain Général Motors. Montant de la transaction: 2,2 milliards d'euros.



Par ce rachat, c’est donc la marque Opel, mais également sa filiale britannique Vauxhall qui se retrouvent aspirées par le français PSA. Pour rappel, les deux marques appartenaient à General Motors depuis respectivement 1929 et 1925.

Pour autant, ce rachat n’est pas vraiment une surprise puisque la rumeur courait depuis quelques semaines déjà. Et que les deux groupes collaboraient sur la production de certains modèles depuis 2012. A l’époque, PSA avait noué un partenariat et confié 7% de son capital à GM. Les deux groupes travaillaient ainsi de concert sur 3 projets industriels dont celui de crossover citadin (Opel Crossland X, Citroën C-Aircross et Peugeot 2008) et SUV compact (Opel Grandland X, Citroën C5 Aircross et Peugeot 3008).

Grâce au rachat du 6e constructeur mondial, PSA devient le 2e groupe automobile européen avec 2,4 millions de véhicules particuliers écoulés en 2016 (16,6% de parts de marché), après Volkswagen qui occupe la première place avec plus de 3,5 millions de véhicules, mais devant Renault et ses 1,5 millions d’unités écoulées.

Des questions en suspens…

Dans un communiqué annoçant le rachat, Carlos Tavares s’est exprimé: “Nous saluons tout ce qui a été accompli par ses équipes talentueuses ainsi que les belles marques Opel et Vauxhall et l’héritage exceptionnel de l’entreprise. Nous comptons gérer PSA et Opel/Vauxhall en capitalisant sur leurs identités de marques respectives. Ayant déjà développé ensemble d’excellents modèles pour le marché européen, nous sommes persuadés qu’Opel/Vauxhall est le bon partenaire. Il s’agit pour nous d’un prolongement naturel de notre partenariat, et nous sommes impatients de passer à la vitesse supérieure.”

Reste que de nombreuses questions restent encore en suspens. Que ce soit concernant l’emploi au sein des deux groupes, mais aussi concernant la viabilité de certains modèles qui entrent directement en concurrence. Outre les modèles cités précédemment, prenons par exemple la Peugeot 308 qui vient directement concurrencer l’Opel Astra ou le duo 208/Corsa. Sans parler des modèles utilitaires. Autre question, la rentabilité d’Opel. Rappelons que le marque est en déficit constant et qu’elle a perdu 15 milliards d’euros depuis les années 90.