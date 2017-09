Changement au comité de direction du cluster Benelux de Renault

Le 1er septembre, Olivier Jean a été nommé Country Operations Director de Renault Belgique Luxembourg en remplacement de Vincent Carré qui a été nommé Directeur Véhicules Electriques & Nouvelles Mobilités Europe. A la même date, Christian Bourgeois a pris les responsabilités de Directeur Administratif et Financier du Cluster Benelux en remplacement d’El-Hassan Aitsaid, nommé Directeur Administratif et Financier du Cluster North (Royaume-Uni et Irlande). Olivier Jean et Christian Bourgeois sont rattachés à Jean-Paul Renaux, Directeur Général de Renault Belgique Luxembourg et de Renault Nederland.





Né à Versailles en 1970, Olivier Jean est diplômé à l’Ecole Centrale Paris-Université de St Quentin-en-Yvelines. Il commence sa carrière professionnelle en 1995 au sein du groupe Géant-Casino. Il entre chez Renault en 2000 à la Direction Commerciale France en tant que Manager Ventes. En 2004, il rejoint la Direction du Service et de la Qualité Commerciale (DSQC) du Groupe Renault où il est nommé Chef de Projet Marketing Opérationnel. Deux ans plus tard, il prend la responsabilité du service Méthodes Commerciales VN-VO. En 2008, il est nommé Coordinateur des projets SCOR et Drive Up. En 2010, il quitte la DSQC quand il est nommé Area Operations Manager sur la Région Euromed-Afrique. En 2014, il rejoint la Région Eurasie en tant que General Manager de la filiale Renault Nissan Bulgarie.

Christian Bourgeois est né à Strasbourg en 1963. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure de Paris. Avant de rejoindre le Groupe Renault, il travaille dans le Groupe Unilever (1987-1990), le Groupe Finacor (1991-1997) et Initiative Media Paris (1997-1999).

En 2000, il entre chez Renault en tant que Contrôleur de Gestion Senior à la Direction des Technologies et Système d’Informations. Deux ans plus tard, il prend la responsabilité de la mesure de la performance au sein de Renault Nissan Information System Services. En 2005, il est nommé Directeur Financier de Renault Espagne. En 2009, il retourne au siège de Renault SAS où il est nommé Directeur de la Synthèse, de l’Organisation et des Systèmes de Gestion de l’Ingénierie. En 2012, il devient Directeur Adjoint de la Direction de la Synthèse Performance Groupe. En avril 2013, il est nommé Directeur Reporting & Synthèse Europe.