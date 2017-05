Chiesi Belgique lance un projet pour améliorer la qualité de l’air avec BMW Belux

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Asthme, ayant pour thème cette année “Better air, better breathing”, Chiesi Belgique, un des leaders mondiaux dans le traitement des affections respiratoires, ainsi que BMW Belux, un des pionniers dans le domaine des motorisations alternatives avec BMWi, ont annoncé le démarrage d’un projet test commun avec des voitures électriques afin d’améliorer la qualité de l’air.



Chiesi Belgique, la filiale belge de la société pharmaceutique internationale d’origine italienne Chiesi, qui est aussi un des leaders mondiaux dans le traitement des affections respiratoires, annonce aujourd’hui, 2 mai 2017, dans le cadre de la Journée mondiale de l’Asthme, le lancement d’un projet pilote avec BMW Belux. BMW mettra durant une période de plusieurs semaines huit voitures à moteur électrique à la disposition de collaborateurs de Chiesi Belgique. Il s’agit de six BMW i3, d’une BMW 225xe iPerformance Active Tourer et d’une BMW 330e iPerformance Berline[1]. A l’automne 2017, Chiesi Belgique évaluera les résultats du test et prendra une décision quant à une transition éventuelle à des voitures électriques pour sa propre flotte de véhicules.

Réduction des particules fines

BMW a réalisé, dans le cadre de cette collaboration, un calcul théorique de la réduction possible de particules fines et de CO 2 en comparant la flotte actuelle de Chiesi Belgique à une flotte électrique équivalente. Sur base annuelle, cela pourrait représenter approximativement 21 949 g de NOx (co-responsable des particules fines) et 3,11 millions de g de CO 2 .

Pour Geert Van Hoof, General Manager Chiesi Belgique, Chiesi entend avec ce projet pilote prendre ses responsabilités sociétales par rapport à l’environnement et à la problématique de la pollution atmosphérique due à la circulation.

“Une mobilité propre contribue de manière importante à rendre l’air plus sain. Dans ce contexte, Chiesi a décidé de lancer un projet test avec des voitures électriques de BMW. Une des options pour contribuer à un air de meilleure qualité, c’est de passer à un parc de véhicules plus efficace et plus durable en optant pour des voitures propres électriques. Je suis très heureux de cette collaboration qui encourage à la mobilité propre” ajoute encore Geert Van Hoof.

Pour Chiesi, une approche préventive des effets de la pollution atmosphérique sur la population est fondamentale. Avec cette initiative, Chiesi veut en effet contribuer, à sa manière, à préserver la bonne santé des poumons sains et empêcher que des poumons malades ne soient encore plus affectés. Une bonne qualité d’air est essentielle. L’air pollué cause en effet des maladies pulmonaires telles que l’asthme et la BPCO, mais aussi des maladies cardiovasculaires et des décès précoces.

L’initiative belge entre Chiesi Belgique et BMW Belux a déjà été précédée d’une collaboration entre les deux entreprises au siège social de Chiesi à Parme (Italie).