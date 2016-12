CIACfleet: 40 ans sous le signe du client

CIACfleet a fêté ses 40 ans. Au cours de cette année anniversaire, CIACfleet n’a cessé de donner la parole à ses clients. Gudrun Ghijs, directrice, nous en dit plus.





CIACfleet a débuté ses activités il y a 40 ans, à une époque où le leasing et la sous-traitance de la gestion d’un parc étaient encore de nouveaux phénomènes. Gudrun Ghijs : « Beaucoup de choses ont changé. L’activité dépasse aujourd’hui largement le cadre du leasing de voitures. Désormais, nous cherchons plutôt une solution de mobilité orientée client. Mais certaines choses sont restées, en tout cas chez nous. Depuis tout ce temps, le client est au cœur de nos préoccupations. C’est précisément pourquoi nous l’avons mis à l’honneur tout au long de cette année anniversaire. Chaque mois, sur notre site web, nous avons donné la parole à un nouveau client. »

Approche personnalisée

CIACfleet est un acteur national qui est surtout réputé pour son accessibilité, qui privilégie les contacts personnels et une approche orientée clients. « Chez nous, le client n’est pas un numéro. Mais ne vous y trompez pas. Les chiffres sont importants chez CIACfleet, mais pour élaborer une solution financière et fiscale aussi favorable que possible. De plus, nous sommes là pour soulager le client, notamment en réduisant au maximum les tâches administratives. Notre client doit se concentrer sur son core business. »

Approche proactive

CIACfleet ne travaille pas avec des formules formatées. « D’abord, nous écoutons le client et ses besoins. En fonction de cela, nous cherchons une solution opérationnelle et abordable. Nous indiquons aussi au client quelles sont les conséquences pour la comptabilité, la sécurité sociale et la fiscalité. »

Réaction rapide

CIACfleet se compose au total d’une équipe de 8 personnes. « Nous formons un petit noyau solide de collaborateurs directement joignables. Il s’agit là d’un de nos principaux atouts. Ils connaissent non seulement les clients mais aussi les conducteurs par leur nom. Celui qui nous appelle est aussitôt aidé. »

Partenaire fiable

CIACfleet se profile comme un partenaire qui comprend ses clients et connaît parfaitement leurs besoins. « Le client reçoit en retour une gestion de parc transparente. Le coût total du parc est garanti. Nous donnons des astuces fiscales et comptables, un conseil indépendant en nous immergeant dans la situation du client. »

L’atout flexibilité

CIACfleet est bien conscient que chaque client est différent. Les activités de la société, l’effectif, les besoins de déplacement, les fonctions des utilisateurs, l’emplacement du client, ce ne sont là que quelques aspects qui font la différence. « En écoutant le client, nous découvrons ses besoins de mobilité et sommes en mesure d’élaborer une solution appropriée. De plus, nous sommes suffisamment flexibles pour développer rapidement des solutions à court terme. Par exemple en mettant à disposition une voiture d’attente ou de remplacement. »

Axé sur l’avenir et la mobilité

CIACfleet travaille ici comme pour le leasing de voitures : sur mesure. « Dans notre offre, nous proposons des vélos, le raillease et des cartes parking, en fonction des besoins de notre client et de ses utilisateurs. »