Citroën livre 300 nouvelles C3 à Cambio

Le secteur du car-sharing se porte pour le mieux chez nous. En témoigne la multiplication des nouveaux acteurs sur le marché, mais également le développement – et le succès – des acteurs déjà existants. En tant que pionnier du car-sharing en Belgique et actif depuis 15 ans déjà, Cambio compte aujourd’hui près de 1.000 véhicules dans son parc, grâce notamment à une livraison de 300 nouvelles Citroën C3 effectuée ce jeudi 23 février sur le site de Gefco à Ghislenghien.



« Quand on a lancé Cambio il y a maintenant 15 ans, on n’imaginait pas un tel succès », avoue Frédéric Van Malleghem, Directeur de Cambio Bruxelles. « A l’époque, on était une PME, on s’est lancé avec quelques véhicules, et aujourd’hui, notre parc en compte pas moins de 955. »

Car ce 23 février était un peu une journée exceptionnelle pour la société de car-sharing. Elle prenait en effet possession d’une toute nouvelle flotte de 300 Citroën C3. « La moitié de ces voitures vient remplacer des véhicules existants dans notre flotte qui ont atteint l’âge de 3 ans ou 3,5 ans. Mais l’autre moitié vient grossir encore la taille de notre réseau », précise Ward Docx, Project Manager de Cambio Belgium.

Car si Cambio est déjà bien implanté dans la plupart des grandes villes du pays, le groupe continue à se développer dans de nouveaux centres urbains, mais renforce également sa présence dans les villes de son réseau actuel où il y a encore du potentiel. « En 2016 par exemple, nous avons créé plus de 100 nouvelles places de stationnement Cambio, rien qu’à Bruxelles ».

Un partenaire de confiance

Citroën n’est pas étrangère au succès de Cambio. Il faut dire que la marque – et plus largement le groupe PSA – est majoritaire au sein de la flotte Cambio. « Sur 955 voitures, 850 doivent être des Citroën ou des DS », intervient encore Ward Docx. « Nous avons principalement des C3 anciennes génération dans notre parc actuellement. Et nous en sommes ravis. Ces véhicules ont largement prouvé leur fiabilité dans le Day to Day Work et c’est très important pour nous avec une flotte de cette taille de travailler avec des véhicules fiables. Il était donc naturel d’opter pour la nouvelle génération dont l’image nous plait beaucoup. »

Il s’agit de la nouvelle C3 1.2 PureTech (82 ch) en couleur blanche avec le toit et les coques de rétroviseurs rouges et en finition Feel, dotée en plus, de la navigation connectée, de l’aide au parking et des airbump sur les portières. Les véhicules sont exclusivement en achat.

« La nouvelle C3 dégage une image urbaine et innovante qui colle parfaitement à l’image de Cambio », reprend Frédéric Van Malleghem. « De plus, nos contacts avec Citroën sont excellents ».

« Nous nous positionnons comme un partenaire », intervient Peter De Saegher, Lease Manager de PSA. « Nous cherchons des solutions pour faciliter le travail de Cambio. On travaille dans une relation de confiance entre les deux parties et on ne se rencontre pas uniquement lorsqu’il y a des offres à réaliser. Tout le monde se connait dans les deux entités, ce qui facilite beaucoup la communication. Et puis c’est un partenariat win-win car cela va donner aussi une belle visibilité à notre nouvelle C3 qui va être vue dans les villes, qui représentent son terrain de jeu. Ce partenariat avec Cambio montre aussi que le groupe PSA veut se positionner davantage en tant que fournisseur de mobilité que simplement en tant que constructeur de voitures. »

