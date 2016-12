Dacia 2017: still Dacia, more Dacia

Fort de son succès jamais démenti depuis ses débuts, la gamme Dacia se remet discrètement au goût du jour. Tant sur la forme que sur le fond.



Un vent de fraîcheur bienvenu pour confirmer la performance commerciale de ce constructeur roumain qui a débuté en 1968 pour devenir la propriété de Renault trente ans plus tard.

Fin novembre 2016, Dacia avait écoulé 15.568 véhicules en Belgique. Soit plus de 3% de parts de marché. Et l’équivalent d’une augmentation des ventes de 4,38% par rapport aux 11 premiers mois de 2015. Histoire de prolonger ses bons chiffres, les Sandero, Sandero Steway, Logan et Logan MCV renouvellent leur design. Pendant que les Doker, Dokker Van, Lodgy et Duster adoptent le même ADN maison.

Rayon motorisations, on note l’apparition d’un 3 cylindres essence atmosphérique moderne et peu gourmand. Il fait 1 litre de cylindrée et développe 75 ch.

Le crossover Duster, deuxième du segment C en Europe et cinquième dans nos contrées, se voit lui gratifier d’une boîte automatique à double embrayage et 6 rapports pour seconder son diesel dCi 110 en version 4X2.

Du parcours tracé sur le relief montagneux et la Riviera ceinturant Sibenik en Croatie, ces Dacia nous laissent le souvenir de sièges manquant de soutien fessier et lombaire dans le chef de la citadine Sandero dont nous avons apprécié l’entrain et le sonorité du 3 pattes. Pour ce qui concerne le Duster, la boîte auto EDC lui confère une indéniable plus-value. Vive et alerte, elle offre plus de confort et de réactivité. Hélas, la position de conduite, comme le GPS situé trop bas sur la console centrale et hors du champ de vision du conducteur, ne sont pas des réussites. Ces quelques griefs ne vont évidemment pas ternir le tableau global des Dacia au rang desquels le prix de vente s’apparente à un argument-massue. « Chez Dacia, on ne ment pas » prétendent ses responsables. A considérer le taux de fidélisation de 58%, on les croit volontiers. Pratiques, sympas et pas chères. Les Sandero sont affichées de 7.990 à 12.900 euros, les Stepway de 10.600 à 14.300 euros, les Logan MCV de 8.990 à 13.900 euros et les Duster de 11.990 à 19.700 euros.