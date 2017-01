Damage conclut un accord avec 3 sociétés de leasing

Damage, un nouveau groupe de carrossiers, a conclu un accord avec trois sociétés de leasing. Outre ALD Automotive et Arval, Alphabet a également opté pour Damage.



Damage a été créé en janvier 2016. Font partie de Damage – en plus de Cryns Carrosserie Centers – Carrosserie Jennes, Autoschadebedrijf Raes, Carrosserie Bogemans, les carrosseries de Top Motors et les garages du Groep Bruyninx. Avec 15 points de service, réparties en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, le groupe propose une couverture nationale.

« Nous n’avions jamais imaginé bénéficier aussi rapidement de la confiance du marché », déclare Johan Van Deursen, CEO de Cryns Carrosserie Center et initiateur de Damage. « En même temps, nous possédons d’énormes atouts pour répondre encore mieux aux souhaits du marché du leasing et des assurances. »

Pour Damage, l’excellence du service prime ainsi que l’uniformité parmi ses membres, avec une attention particulière pour la qualité, la gestion des processus et la maîtrise des coûts. « Les membres du groupe ont, chacun, des dizaines d’années d’expérience professionnelle », explique Van Deursen. « L’administration a également lieu de façon totalement numérique, ce qui nous permet de gagner encore en efficacité. »

Chaque membre de Damage est également un expert en SMART repair. « Le recours à SMART repair est de plus en plus fréquent », précise Van Deursen. « Nos membres ont tout de suite saisi son importance et ont déjà pris le train en marche dans les années ’90. Nous avons donc ici une belle avance. »

Parallèlement, les carrossiers de Damage misent beaucoup sur la durabilité et ont tous décroché le label Réparer Durablement. « Ceci a certainement aussi joué dans le choix de nous faire confiance. De plus en plus de sociétés de leasing recherchent, pour les réparations aux carrosseries, un partenaire très soucieux de l’environnement. »

Les accords prennent tous cours le 1er janvier 2017.