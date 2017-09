delaware choisit à nouveau la BMW Série 1 pour les jeunes talents.

delaware fournit des solutions dans le domaine de l’IT et des affaires pour entreprises du monde entier. Pour offrir le meilleur support possible à ses clients, il est nécessaire de pouvoir compter sur des collaborateurs compétents. Afin d’attirer les meilleurs éléments, delaware a choisi une nouvelle fois la BMW Série 1 pour équiper ses jeunes talents en voiture de société. Lundi 4 septembre, 67 jeunes diplômés se sont retrouvés à la concession BMW Monserez à Aalbeke pour recevoir leurs documents d’accueil delaware et leur nouvelle BMW Série 1 de société.



“Pour maintenir notre croissance et offrir à nos clients le meilleur service de manière continue, nous voulons attirer 100 nouveaux jeunes à potentiel au cours des mois à venir. En choisissant un modèle premium au design jeune, sportif et des émissions de CO² faibles, nous démontrons notre engagement auprès de cette cible que nous souhaitons convaincre” a déclaré Pieter Sanders, Fleet & Facility Manager chez delaware.

Pour leurs nombreux déplacements, ces jeunes débutants pourront compter sur une BMW 116d Hatch Saphirzwarte, équipée du système de navigation élargi BMW Business, du système bluetooth pour les facilités de communication et d’une alarme.

Pour cette commande d’importance, delaware collabore une fois encore avec la concession BMW Monserez à Courtrai avec qui l’entreprise entretient une relation étroite depuis 2007. Vancia Car Lease et BMW Group Belux ont veillé à faciliter les opérations de leasing. “La société de leasing, grâce à son approche personnalisée, peut répondre à nos besoins et veille à une utilisation des véhicules sans problème après la livraison. Une collaboration ouest-flandrienne parfaite entre delaware, Monserez et Vancia Car Lease” a ajouté Pieter Sanders de Delaware.