D’Ieteren et Volkswagen font le pas vers le budget de mobilité

D’Ieteren et Volkswagen ont pris, via leur joint-venture Volkswagen D’Ieteren Finance, l’initiative de proposer une approche globale de mobilité. Ils renforcent ainsi leur offre de voitures en leasing avec des transports partagés ou publics. Les nouveaux clients recevront un budget de mobilité de 250 euros en cadeau et pourront ainsi dorénavant utiliser le moyen de transport le plus adapté à chaque instant et pour chaque déplacement. Pour cela, Volkswagen D’Ieteren Finance fait usage de la plateforme de mobilité Olympus.





Le shift de la voiture de société vers les services de mobilité

Avec l’ajout du train-tram-metro-bus-parking-vélos partagés en complément de la voiture de société, Volkswagen D’Ieteren Finance fait le pas stratégique vers un service complet de mobilité. Les constructeurs automobiles et importateurs ressentent depuis déjà un moment que leur marché et leur clientèle est en pleine mutation. La possession d’une voiture est de moins en moins considérée comme le graal par les jeunes générations. Le contexte de mobilité médiocre a un tel impact économique néfaste que tous les moyens de mobilité doivent se renforcer mutuellement pour continuer à avancer. D’Ieteren, qui couvre une voiture sur 5 en Belgique, et Volkswagen, le plus important constructeur automobile en Europe et le second dans le monde, ont compris qu’ils devaient aussi livrer des services de mobilité à leurs clients pour rester dans la course à long-terme.

La plateforme de mobilité Olympus devient la norme dans le secteur de la voiture de société

Pour cela, Volkswagen D’Ieteren Finance fait appel à la plateforme de mobilité Olympus (www.olympus-mobility.com) qui rend possible la mobilité multimodale en combinaison d’une voiture de société. La solution digitale de la plateforme de mobilité Olympus ne fournit pas seulement des tickets pour les transports en commun et un accès à des transports partagés, le tout repris sur une seule facture. Mais elle relie aussi tous les partenaires de mobilité au sein d’un réseau dynamique en temps réel. Imaginez-vous dans un avenir pas si lointain :

Le conducteur d’une voiture reçoit un message qui lui annonce que l’autoroute est bouchée ou fermée et qui lui propose de prendre les transports en commun, un parking ou un ticket de train via l’app Olympus, et la SNCB met davantage de train à disposition en fonction des informations qu’elle reçoit de la plateforme Olympus.

Les usagers du train reçoivent un message annonçant une perturbation sur une ligne de train, tandis que les conducteurs de voiture reçoivent une demande pour prendre en charge ces navetteurs via un système de carpooling.

D’autres grandes sociétés de leasing en Belgique (ALD Automotive, Belfius Auto Lease, KBC Autolease) mais également de plus petits partenairs comme Xyrus fleet utilisent la plateforme Olympus « Mobility as a service » qui devient la norme dans le secteur des voitures de société.

250 euros en cadeau avec sa voiture de leasing

Le service de mobilité est disponible auprès de tous les concessionnaires du Groupe Volkswagen et coûte mensuellement 4,5 euros HTVA. Les entreprises récupèrent déjà ce coût à partir de 2 voyages en transports en commun en remplacement de la voiture. Le choix du meilleur moyen de transport en fonction du moment de la journée et du trajet à effectuer n’a donc pas qu’un avantage pratique, il a aussi un avantage financier pour l’entreprise.

En septembre, une action sera lancée. Elle permettra aux clients de bénéficier d’un crédit de 250 euros TVAC pour le service Olympus lorsqu’ils opteront pour un leasing long-terme de véhicule.