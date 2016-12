D’Ieteren va lancer un réseau de carrosseries toutes marques

D’Ieteren Auto s’apprête à lancer, début 2017, un tout nouveau concept: une franchise de carrosseries qui seront en mesure d'effectuer des réparations sur toutes les marques de véhicules.



C’est en collaboration avec son réseau de concessionnaires que D’Ieteren Auto va proposer la réparation de carrosseries toutes marques, y compris celles ne faisant pas partie du groupe D’Ieteren, dans des enseignes spécifiquement dédiées. Ces centres disposeront de toutes les techniques actuelles de réparation de carrosserie et d’un outillage dernier cri et offriront une plus grande efficacité en termes de coûts et de délai de réparation, grâce à la segmentation des interventions et de l’application de techniques adaptées, dont le Smart Repair. D’Ieteren Auto assure pour le client et les assureurs, une meilleure transparence des coûts et un temps de réparation réduit.

Les détails de cette franchise, notamment son nom, seront dévoilés lors du Salon de l’Auto de Bruxelles en janvier prochain. Les premières carrosseries devraient ouvrir leurs portes d’ici le second trimestre 2017.