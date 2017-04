Dominique Jacoby a été engagée comme nouveau Fleet & Corporate Sales Manager Hyundai Belux

Dominique succède à Jean-Marc vertroost qui va se concentrer entièrement au développement des Financial Services chez Alcomotive.



Jusqu’à présent, Jean-Marc vertroost combinait la fonction de Fleet & Corporate Sales Manager Hyundai Belux, et de Manager Financial Services chez Alcomotive (Alcomotive Financial Services gère les solutions et services financiers de toutes les marques du groupe). Vu la croissance continue dans les deux domaines et les objectifs ambitieux qui sont liés, il est préférable que ces deux fonctions soient dirigées à plein temps. Dorénavant, Jean-Marc va se concentrer à plein temps à la croissance des Services Financiers.

Dominique Jacoby (50) devient, à effet immédiat, la nouvelle Fleet & Corporate Sales Manager chez Hyundai Belux. Dans sa nouvelle fonction, elle rapportera directement au Managing Director de Hyundai, Olivier Sermeus.

Grâce à une carrière bien remplie, Dominique apporte un bon bagage de knowhow, entre autre dans le monde du leasing. Elle a exercé plusieurs fonctions aussi bien chez KBC Autolease que chez Leaseplan, où elle a travaillé pendant 25 ans dans différentes fonctions (customer care et commerciale).

Chez Hyundai, elle se rend compte qu’elle devra relever un défi important:

“Le développement de notre performance fleet est un beau défi. Il est clair que la marque Hyundai est en forte progression, mais en même temps et surtout dans le fleet/leasing, nous sommes surtout un challenger et cela m’inspire énormément. Nous travaillons avec une belle gamme, et j’ai découvert un team Fleet professionnel et très motivé. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas tout remettre en question, depuis nos actions commerciales jusqu’à notre manière de travailler. Je me réjouis déjà !”

Dominique Jacoby est joignable par mail: dominique.jacoby@hyundai.be