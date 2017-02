DOSSIER PME : un besoin de services spécifiques

Parce qu’elles ne disposent souvent que d'une poignée de véhicules, voire même d’une seule voiture, on pourrait penser que les PME sont mises de côté par les acteurs et fournisseurs du secteur fleet. Mais c’est justement tout l’inverse.



Le nombre de petites et moyennes entreprises en Belgique connaît une croissance constante. C’est en tout cas ce qui ressort d’un récent rapport conjoint de l’Unizo, de l’UCM et de Graydon. Si le secteur a connu des temps un peu plus difficiles ces 10 dernières années, il reprend aujourd’hui du poil de la bête.

Et au cumul des années, depuis 2005, le nombre de PME à grimpé de près de 20% pour dépasser actuellement le cap du million. Concrètement, ce sont plus de 4 belges sur 10 en moyenne qui travaillent dans une PME, soit l’équivalent de 1.650.000 travailleurs en 2014, ce qui fait de ce type d’entreprises, le plus important employeur du pays.

Table ronde

Les PME sont une part importante du marché des entreprises en Belgique. A ce titre, elles représentent une cible potentielle non-négligeable pour les acteurs du secteur. Et ils l’ont bien compris puisqu’ils sont nombreux à avoir adapté leur offre et leur méthode de travail à cette cible spécifique, comme en témoigne notre table ronde.

Les différents acteurs du marché fleet interrogés dans le cadre de cette table ronde s’accordent à le dire : les PME sont une cible qu’ils ne peuvent pas néglier. A titre d’exemple, sur les 4.000 clients et 40.000 véhicules couverts par les services de Touring, 95% sont des petites et moyennes entreprises. « Il s’agit donc de notre clientèle principale », indique Peter Vanderhulst, Key Account Manager TBS (B2B) chez Touring. Chez le concessionnaire Nordicar Volvo à Seraing, « entre 70 et 75% de la clientèle est fleet et les PME sont également majoritaires dans cette tranche ».

Profile TyreCenter ne dispose pas, de son côté, de chiffres exactes. Mais le son de cloche est identique : « Nous travaillons beaucoup avec des clients en leasing et des particuliers, mais les PME sont aussi une part non-négligeable de notre clientèle », assure Yannis Vermeulen, E-Commerce Manager.

Même constat également au sein de la société de leasing CIACFleet : « Notre parc compte énormément de PME, un peu plus de moitié », précise Gudrun Ghijs. C’est historique car nous nous situons dans une région où le nombre de PME est important (Gand, NDLR), mais aussi parce que nous connaissons parfaitement les besoins spécifiques de ces entreprises ».

Rapidité et flexibilité

Justement, les besoins des PME ne sont fondamentalement pas les mêmes que ceux des grandes entreprises. Et cela, les fournisseurs autour de la table l’ont parfaitement compris. Tous déploient de grands moyens pour leur proposer des solutions plus adaptées à leur réalité professionnelle et sociale. La flexibilité et la rapidité sont clairement les deux éléments qui entrent le plus souvent en ligne de compte dans les contacts des fournisseurs avec des PME. Et chacun y répond à sa façon.

Chez CIACFleet par exemple : « La rapidité et le contact sont les deux éléments primordiaux pour ces clients. Quand les gestionnaires de flotte de PME sont occupés avec un dossier, ils veulent le boucler au plus vite. C’est pourquoi nous réagissons aussi le plus rapidement possible en leur donnant une réponse ou une proposition concrète ».

« Les PME choisissent souvent la solution qui entâme le moins possible leur budget ou qui est la plus rapide », précise Yannis Vermeulen de Profile TyreCenter.

Kurt De Vlaminck, Sales Manager Business Solutions chez Touring apporte quelques précisions. « Lorsqu’elles nous contactent, les PME souhaitent obtenir une réponse le plus rapidement possible. Pour les grandes entreprises, il nous arrive souvent de mettre en place un numéro personnalisé que leurs collaborateurs peuvent appeler en cas de besoin. Avec les PME, ce n’est pas possible parce que leur taille ne le permet pas. Mais nous avons tout de même mis en place un système qui trie les appels téléphoniques selon qu’ils soient business ou particuliers et qui les redirige directement vers une personne qui pourra réellement les aider. Nous disposons aussi, au sein de notre service vente, de cinq personnes dédiées spécifiquement aux PME et d’une adresse e-mail spécifique. Pour les aider au plus vite, nous avons également développé une page spéciale ‘business’ sur notre site internet où elles peuvent trouver réponse à un grand nombre de leurs questions ». De quoi leur permettre de gagner un temps considérable.

« En ce qui concerne les besoins particuliers des PME, dans 80 à 90% des cas, nous pouvons travailler avec des services standardisés. Généralement, les PME nous demandent des choses simples, comme un modèle de voiture spécifique en cas de nécessité d’une voiture de remplacement pour le patron, par exemple ».

L’importance du conseil

En tant qu’ancien Fleet Manager de la société Franki devenu Conseiller Fleet au sein de la concession Nordicar Volvo, Michel Arcq connaît parfaitement les besoins des gestionnaires de flotte. « Mais il y a effectivement une grande différence de besoins dans une PME par rapport à une grande entreprise. Dans les premières, la personne qui s’occupe de la gestion de flotte est souvent un RH, un facility manager ou même un directeur, qui a aussi à sa charge de nombreuses autres tâches et qui n’est donc pas spécifiquement formé pour la gestion de flotte. Face à ce type de profils, nous délivrons des conseils spécifiques sur la manière de gérer sa flotte ou sur les équipements qui permettront de donner davantage de valeur aux véhicules au moment de sa revente par exemple. En tant que concessionnaire, c’est aussi notre rôle de guider nos clients au mieux ».

Ce rôle de conseil, il est aussi davantage amené à le jouer auprès des conducteurs. « Il arrive régulièrement que les collaborateurs de PME se présentent directement chez nous pour choisir leur nouvelle voiture plutôt que de passer par leur gestionnaire de flotte comme cela se fait davantage dans les grandes entités. Là aussi, nous devons jouer un rôle de conseil, que ce soit par rapport à ce à quoi il a droit ou non, aux limites qu’il ne peut pas dépasser, à son budget ou à son ATN. Dans la situation idéale, le gestionnaire de flotte prend contact avec nous pour chaque changement de véhicule et nous explique la situation, le budget et les options auxquelles son conducteur a droit. Ainsi, nous sommes bien préparés pour aider celui-ci lorsqu’il se présente chez nous et pour le guider au mieux. Les PME attendent aussi beaucoup de l’après-vente. Ce sont des clients qu’il faut fidéliser sur le long-terme. »

L’atout de la personnalisation

Les besoins de ces entreprises étant différents, l’approche mise en place par les fournisseurs l’est donc tout autant. A ce titre, c’est la personnalisation qui prime chez la plupart des acteurs pour offrir les services les plus adaptés aux PME. Chez Touring par exemple, on travaille davantage au cas par cas avec les clients business. « Nous leur proposons une sorte de menu dans lequel ils peuvent opter pour la couverture de base, tout en y ajoutant des services sur-mesure qui correspondent vraiment à leurs besoins », expose Peter Vanderhulst. « Quand on est face à une flotte de 20 véhicules, il est plus facile de voir l’usage exact qui est fait de ceux-ci et de déterminer les besoins du client. Par exemple un utilitaire de remplacement, une assistance européenne pour le véhicule du patron. D’office pour ces clients, nous offrons aussi une assistance voyage. Nous avons également de plus en plus de PME qui nous demandent une assurance vélo, qui couvre la partie technique avec cotisation annuelle à un prix évidemment plus intéressant que pour les particuliers ».

Même son de cloche du côté de Profil TyreCenter : « Contrairement à ce qui se fait avec les grandes entreprises, les PME, nous ne les visitons pas. Ce sont plutôt elles qui viennent directement à nous. Nous n’avons donc pas une approche spécifique envers elles. Cela ne veut toutefois pas dire que nous ne les approchons pas différemment d’une grande entreprise. Si on est un particulier avec une voiture, une PME ou une flotte avec 1000 véhicules, tous sont considérés chez nous comme des clients importants et reçoivent la meilleure qualité et le meilleur service. A ce niveau, nous ne faisons pas de distinction. Notre service clientèle est une proposition de poids dans notre formule. Nous recherchons avec les PME le pneu idéal qui répond à leurs besoins, et nous leur offrons le service qui répond le mieux à leurs souhaits et attentes. En tant que spécialiste du pneu indépendant d’une marque, nous pouvons faire le lien parfait entre nos différents produits et ce dont nos clients ont besoin, tenir compte de leur budget, de la qualité qu’ils veulent, de leurs besoins de services et bien plus. Chaque client reçoit donc de notre part un conseil personnalisé et sur-mesure ».

Le sur-mesure, c’est aussi la méthode utilisée par les petites et moyennes entreprises en ce qui concerne la formule d’acquisition des véhicules, comme l’indique Michel Arcq (Nordicar-Volvo): « Les PME fonctionnent souvent très différemment au niveau financier. Une grande entreprise choisit quasi toujours la formule leasing pour une question de facilité, tandis qu’une PME va d’abord analyser la situation et les offres avant de porter son choix soit sur le leasing, soit sur l’achat. Les remises offertes sont aussi différentes selon qu’il s’agisse d’une flotte de 200 voitures ou d’une PME. Leur façon de travailler est aussi différente. Une PME opère souvent un choix de modèles pour ses collaborateurs, elle agit davantage comme un client particulier, tandis qu’une grande entreprise leur donne plus souvent la possibilité d’opter pour un modèle dans une liste préconçue. Là aussi, nous devons souvent les guider vers le choix qui correspond le mieux à leur situation propre ».

Petite structure, grand besoin de mobilité

En termes de services, la mobilité des travailleurs est aussi un enjeu important pour les PME. Un travailleur qui se rend au garage ou chez un prestataire de services, c’est un travailleur en stand-by et donc qui fait perdre du temps et de l’argent à l’entreprise. Pour éviter ces désagréments, les fournisseurs mettent en place des services spécifiques. Comme l’Office-Service de Nordicar Volvo par exemple. « Plutôt que de proposer un véhicule de remplacement au collaborateur, nous proposons de venir chercher le véhicule sur le site de l’entreprise durant la journée et de l’amener dans nos installations pour effectuer l’entretien, l’intervention ou la réparation nécessaire. Une fois cela effectué, nous ramenons le véhicule sur place. L’employé ne doit donc s’inquiéter de rien », termine Michel Arcq.

Gestion d’une flotte automobile : les premières ‘bonnes’ questions à se poser

Pour la gestion de vos voitures de société, différentes méthodologies ou stratégies s’offrent à vous. Votre choix sera le plus souvent déterminé par les deux paramètres suivants : le souhait d’externaliser la charge de travail et l’acceptation d’assumer un risque opérationnel. Mais d’autres éléments entrent en ligne de compte. Nous avons fait le point.

Gestion propre

Le choix le plus logique consiste à vous occuper vous-même de la gestion administrative de votre flotte. Sachez cependant qu’une voiture de société représente en moyenne un sinistre par an, une amende de temps à autre en fonction de l’impétuosité de vos conducteurs et, de manière récurrente, des factures de carburant, d’assurance, d’entretien, de pneumatiques, etc. Soyons honnêtes, le suivi d’une flotte de véhicules demande du temps. Les modifications constantes apportées à la réglementation fiscale rendent en outre la gestion de plus en plus complexe et vous ne bénéficierez peut-être pas toujours des meilleures conditions d’achat sur le marché.

+ - Coût Charge de travail Contrôle Budgétisation Liberté d’action Risques opérationnels Propriété Légèreté du reporting

Externalisation administrative (‘fleet management)

Votre flotte devient plus importante que prévu ? L’usage est plus intensif avec un surcroît d’entretiens ou d’incidents à la clé ? Vous n’avez pas les compétences pour vous occuper de la revente de vos véhicules ? Aucun de vos collaborateurs n’a vraiment le temps de s’occuper de la gestion ? Les coûts liés aux véhicules dérapent ? Voilà toute une série de situations qui se présentent fréquemment au sein des entreprises, surtout les plus petites. La solution pourrait consister à confier la gestion de votre flotte à des experts externes. Vous restez propriétaire des véhicules mais pour un montant fixe par voiture, ces derniers prennent en charge tout l’aspect administratif lié à la gestion de vos véhicules. Ces experts peuvent également vous conseiller par rapport à certains aspects opérationnels et notamment vous aider pour la mise en place de la ‘car policy’ – règlement qui régit l’utilisation des voitures appartenant à la société -. Ces conseillers peuvent même venir élire domicile dans vos bâtiments pour donner l’impression de faire partie du staff et mieux ressentir la fibre de votre entreprise (implants). Ce service est offert par des sociétés spécialisées ou des consultants, mais aussi par certaines sociétés de leasing qui offrent cette prestation de ‘fleet management’.

+ - Charge de travail inférieure Coût Expertise externe Perte de contrôle Gestion rigoureuse Perte de contact avec les utilisateurs Qualité de reporting

Externalisation complète

Outre la gestion du parc automobile, vous pouvez également choisir de déléguer l’achat et le financement en passant par une société de gestion de parc automobile ou de leasing. Celle-ci s’occupe de tout, de la commande à la revente en fin de période d’utilisation, en passant par le choix des prestataires, le financement et l’assurance, l’entretien et les pneus… Ces sociétés spécialisées peuvent également vous épauler dans l’élaboration de la car-policy. Outre le professionnalisme et l’expertise, ces sociétés vous font bénéficier de conditions d’achat intéressantes sur les véhicules et ses différentes composantes. Elle vous offre de surcroît un suivi minutieux de tous les postes de frais. Ce qui vous permet de vérifier à tout moment que les coûts ne dévient pas par rapport à la ligne de conduite que vous avez fixée en début de contrat. En résumé, l’externalisation complète incarne une certaine sérénité puisque vous n’avez qu’à vous soucier d’un loyer mensuel fixe et que tous les coûts du parc sont facilement budgétisés de manière anticipative. Seuls le carburant et les risques propres peuvent faire varier l’addition.

+ - Contrat ‘sérénité’ Coût Risques opérationnels pour le loueur Opacité de certaines clauses du contrat Gestion professionnelle Perte de contrôle Remises intéressantes en fonction de la taille de la flotte Refacturations et recaculs de contrat pas toujours transparents Lignes de crédit non affectées Système à déconseiller si peu de kilomètres Suivi des coûts minutieux

Comment éviter les pièges ?

À première vue, gérer une flotte de voitures peut paraître simple, voire même amusant. Et pourtant, bon nombre de fleet managers expérimentés vous diront que la tâche est nettement moins sexy qu’elle n’y parait. Il faut faire attention à beaucoup de choses. Il y a tout d’abord l’aspect émotionnel que génère la sacro-sainte voiture. Vos collaborateurs ne vous laisseront pas une seconde en paix tant qu’ils n’auront pas obtenu le dernier carat pour rendre leur voiture de fonction aussi rutilante que possible. Et en cas d’incident, ce n’est jamais de leur faute. Il faudra donc s’y habituer. Aucune chance de succès donc sans des règles précises et strictes qui balisent l’utilisation de la voiture de société. C’est précisément le rôle de la car-policy (voir ci-dessous). Plusieurs paramètres fluctuants compliquent la budgétisation et la prévision des coûts. Ci-dessous, nous vous en détaillons les principaux.

Consommation de carburant

La consommation réelle d’une voiture n’a jamais coïncidé avec celle des catalogues délivrés par les constructeurs. L’écart entre les mesures fournies par les constructeurs et les consommations réelles en conditions de terrain s’élève aujourd’hui à 30 %, voire plus. Il faut savoir que la consommation est en effet mesurée par des simulations en laboratoire selon des paramètres fixés par l’Europe. Celles-ci sont censées simuler la réalité, mais on remarque que ces mesures ne reflètent en rien la réalité de terrain. Les voitures modernes sont programmées en fonction de ces tests. C’est le cas notamment des modèles hybrides qui, en vertu de leur autonomie électrique, ‘manipulent’ les chiffres de manière à proposer une consommation officielle aussi faible que possible. Ce jeu est toutefois pervers. Pourquoi ? Qui dit consommation, dit émissions de CO2, la pierre angulaire de la fiscalité automobile. C’est là la norme par excellence, et les constructeurs s’évertuent à marquer des points. Mieux vaut donc le savoir et bien évaluer l’utilisation de la voiture, ainsi que la budgétisation du carburant. Cela dit, suite au triste épisode dit du ‘dieselgate’, de nouvelles normes de mesures de consommation ont été imposées aux constructeurs par la Commission Européenne ce qui devrait ramener un peu de transparence et de sérénité dans ce feuilleton des ‘consommations réelles’.

CO2

Les constructeurs ont compris l’importance de l’enjeu et proposent depuis peu, dans l’ensemble de leur catalogue, des modèles à faibles émissions. Même les 4×4 tombés en disgrâce sont de retour et affichent une consommation incroyablement compétitive.

Les constructeurs ont compris l’importance de l’enjeu et proposent depuis peu, dans l’ensemble de leur catalogue, des modèles à faibles émissions. Même les 4×4 tombés en disgrâce sont de retour et affichent une consommation incroyablement compétitive. Diesel, essence ou électrique ?

L’idée que les voitures de société doivent nécessairement rouler au diesel commence à s’effriter. Depuis deux ans, on observe une claire recrudescence de l’intérêt pour les motorisations essence. Pour bon nombre de modèles, il est prouvé que le TCO de modèles essence est plus avantageux que pour un modèle similaire en version diesel. La plupart des sociétés de location font de nouveau de l’essence leur cheval de bataille. Selon un sondage auquel ont participé plus 300 gestionnaires de flotte en Belgique, le diesel verrait sa part de marché chuter de 82% aujourd’hui, à 50% en 2020. Même si le diesel reste le choix naturel pour les gros avaleurs d’asphalte, on constate que l’essence, l’hybride, le CNG ou l’électrique s’avèrent un bien meilleur choix pour les voitures compactes et pour les conducteurs ne parcourant pas un grand nombre de kilomètres. Le coût initial sera sans doute un peu plus élevé, mais à long terme, le TCO sera bien plus avantageux, et ce sans parler du bilan écologique.

Conditions préalables

Abstraction faite des options et préférences, la gestion des voitures de société comporte quelques passages obligés. Des étapes à ne surtout pas bâcler au risque de faire crouler l’édifice. À l’instar d’un casque pour les cyclistes, ces conseils permettent d’éviter les blessures graves en cas d’accident.

Car-policy et règlement de travail

Il est très important de savoir qu’un employeur mettant un véhicule à disposition d’un travailleur dans le cadre d’une mission professionnelle est légalement responsable de tout ce qu’il pourrait découler de l’utilisation de ce véhicule. Sans accords explicites sous la forme d’une car-policy, cette règle pourrait servir de sauf-conduit pour tout comportement irresponsable au volant. La car-policy est un document qui rassemble un ensemble de principes généraux, d’accords et de procédures qui régissent l’utilisation de la voiture de société. Fruit d’un travail collégial entre le fleet-manager et les départements Finance et RH, elle détermine qui a droit à une voiture, à quel type de voiture et énumère les droits et obligations des bénéficiaires. La car-policy doit être annexée au règlement de travail.

Assurance

En raison de votre responsabilité en tant qu’employeur, il est conseillé de bien vérifier que vous disposez de la couverture adéquate pour vos collaborateurs si ceux-ci sortent, à votre demande, au volant d’une voiture de société ou de leur propre véhicule. Ceux-ci apprécieront certainement d’être couverts par une assurance conducteur efficace ou un contrat d’assistance s’il s’agit de leur propre voiture. De même, il vaut mieux les assurer s’ils se rendent au travail à vélo, en scooter ou au volant de tout autre véhicule dans le cadre d’un concept de mobilité.

Méthodes de financement

Achat sur fonds propres

Dans ce cas de figure, l’indépendant ou la société acquière le véhicule via des fonds présents sur le compte en banque. Le véhicule est payé en une seule fois, ce qui peut engendrer une importante et brutale perte de capital – et une diminution de la capacité d’emprunter – pour les trésoreries légères. Au moment de l’achat du véhicule, la TVA est également payée en une seule fois. Celle-ci ne sera que partiellement récupérée un peu plus tard (en fonction du type de véhicule choisi). En fonction du statut juridique, le véhicule est par la suite immatriculé au nom de l’indépendant ou au nom de la société. Le véhicule est repris dans le bilan. L’amortissement du véhicule est généralement programmé sur une durée variant de quatre à cinq ans.

Dans le cas d’un achat sur fonds propres, pas question de rente mensuelle comme dans les autres formules de financement présentées dans cette rubrique. Le propriétaire est libre de décider à tout moment de ce qu’il veut faire de son véhicule. Il devra organiser lui-même le suivi de son véhicule et sa revente au moment où il décidera de s’en séparer.

Financement bancaire

La solution du financement bancaire se révèle intéressante dans le cas où l’indépendant – ou la société – souhaite devenir propriétaire du véhicule, mais, en parallèle, ne désire pas débourser en une seule fois le montant total de l’investissement. Dans ce cas de figure, le montant total de l’investissement est mis à la disposition du souscripteur du prêt par une institution financière. Des intérêts sont appliqués et un tableau de remboursement est proposé au créditeur qui s’engage à rembourser mensuellement. Sur un plan strictement comptable, le financement bancaire est traité de manière parfaitement identique à l’achat sur fonds propres. Le véhicule est porté au bilan et le propriétaire commence directement à amortir sur une période de 4 ou 5 ans. Comme dans le cas de l’achat sur fonds propres, le propriétaire préfinance la TVA qu’il ne récupérera que partiellement plus tard. Il est intéressant de savoir que dans le cas d’un financement bancaire, les intérêts sont entièrement déductibles sur le plan fiscal pour autant que la durée du financement atteigne 24 mois. En raison des faibles taux d’intérêt actuellement pratiqués, le financement bancaire est, pour le moment, une solution assez avantageuse.

Le leasing financier

Dans ce cas de figure, une société de leasing ou une institution bancaire achète un véhicule suivant la demande de l’indépendant ou de la société, et la loue en échange d’un loyer mensuel. Le montant de la mensualité tiendra compte de la valeur d’achat totale du véhicule en tenant compte également d’éventuels aménagements, de l’assurance et des taxes. La partie dite opérationnelle (pneumatiques, entretiens, réparations,..) ne sera pas à charge de la société de leasing. Dans ce cas, la mensualité réclamée sera toujours la même (sauf modification de la prime d’assurance ou des taxes). En revanche, vous vous chargerez de régler vous-même les factures de réparation, entretien, changement de pneumatiques, etc. Dans le cas d’un leasing financier, le véhicule est repris sur le bilan.

À la fin de votre contrat, il vous sera loisible de racheter votre véhicule pour un montant défini dès le début de vos accords. Ce montant appelé valeur résiduelle comptable aura la particularité d’être nettement moins élevé que la valeur marché (15% maximum du prix d’achat). En levant l’option d’achat, vous devenez juridiquement propriétaire du véhicule. Après 4 ou 5 ans, la valeur résiduelle sur le marché étant souvent supérieure à 15%, il est possible d’engranger un bénéfice en revendant soi-même le véhicule. Un bénéfice qui sera évidemment taxé. Il est également bon de savoir que la TVA sur le prix d’achat est acquittée par la société de leasing. Le client ne paie donc la TVA que sur la location mensuelle.

L’avantage de cette formule est que, pendant la durée de votre contrat, vous avez conservé vos liquidités pour d’autres utilisations.

Le renting financier

On peut comparer cette formule au leasing financier, à la différence que vu que l’option d’achat peut ici dépasser 15% du montant de l’investissement total, le traitement comptable est foncièrement différent. Dans ce cas de figure, c’est la société de leasing qui reprend le véhicule dans son bilan et qui l’amortit. Les loyers mensuels sont par conséquent considérés comme des frais partiellement déductibles qui n’apparaissent pas au bilan. On remarque un net regain d’intérêt pour ce produit et plus particulièrement dans le secteur des PME qui conservent leurs liquidités et qui n’affectent pas leur ligne de crédit. En choisissant cette méthode, les PME se lancent dans une réelle gestion active de leur flotte automobile.

Leasing opérationnel

Cette formule est aussi communément appelée ‘location longue durée’ dans la mesure où elle s’apparente à un contrat de location passé entre un client (indépendant ou société) et une société de leasing. L’objet de ce contrat est la mise à disposition par la société de leasing d’un véhicule (choisi par le client) en échange d’un loyer mensuel fixe pendant une durée déterminée au préalable par le client. En Belgique, la durée moyenne des contrats de location longue durée se situe autour de 48 mois. Cette mise à disposition de véhicule comprend tous les services et les coûts inhérents à un kilométrage défini au préalable. L’immatriculation est également prise en charge par la société de location. Cette formule devient intéressante pour des utilisateurs qui roulent beaucoup. En général, on conseille aux entreprises de s’intéresser à la ‘LLD’ à partir d’un kilométrage annuel de 25.000 km. Elle présente l’avantage de pouvoir budgétiser à l’euro près les dépenses inhérentes au parc automobile puisque la plupart des risques sont pris en charge par la société de location. Certains postes comme les dégâts non pris en charge par le contrat (voir par ailleurs) demeurent toutefois à la charge du locataire. Pour les sociétés possédant un certain nombre de véhicules, cette formule s’avère idéale dans la mesure où il y a très peu de soucis lié à la gestion.

L’utilisation en bon père de famille du véhicule mis à votre disposition sera requise, car il reste la propriété du loueur. À titre d’exemple, ce dernier vous demandera de respecter les consignes du constructeur, à savoir : les entretiens, ne pas dépasser les quantités conseillées en termes de charges, etc.

Régulièrement, votre loueur vous transmettra un rapport du suivi de vos véhicules afin de s’assurer du respect des accords contractuels. Si pour différentes raisons vos accords n’étaient pas respectés (km, durée,…), votre loueur vous proposera de revoir les critères de votre contrat et vous proposera une alternative plus adaptée. Dans le jargon de la location, nous appellerons cela le ‘recalcul’.

À la fin de votre contrat, votre loueur se chargera de reprendre votre véhicule (restitution) et de le revendre via, le plus souvent, des marchands de véhicules d’occasion.

En principe, en tant que locataire, vous êtes prioritaire pour l’éventuel rachat de votre véhicule pour autant que vous offriez, à votre loueur, le prix défini de commun accord. Attention, ce prix d’achat à la fin de votre contrat (valeur résiduelle) peut se définir dès le début du contrat, mais également à tout moment durant votre relation avec votre loueur.

La valeur résiduelle : celle qui fait la différence

On entend par valeur résiduelle, la valeur de revente d’un véhicule à un moment déterminé et compte tenu du nombre de kilomètres affichés au compteur. C’est principalement en fonction du risque accepté sur cette fameuse valeur résiduelle que les loueurs peuvent afficher leur compétitivité.

Un certain nombre de leviers vous permettent d’augmenter vos chances d’obtenir des valeurs résiduelles plus ou moins élevées.

Le premier élément important sera de choisir un véhicule dont la notoriété n’est plus à faire. La valeur résiduelle étant déterminée par les attentes du marché, un véhicule avec une image de marque forte sera toujours un bon placement. Les modèles dits ‘exotiques’ seront plutôt à proscrire si votre souhait est de garder votre loyer mensuel le plus bas possible.

Deuxième paramètre important : si le modèle de votre choix est en fin de cycle et prêt à être remplacé, et si, d’autre part, il n’est plus vendu dans les showrooms, la valeur résiduelle risque d’être tirée à la baisse de manière significative.

Troisième facteur et non des moindres, le choix des options qui équiperont votre véhicule peuvent fortement orienter la désirabilité de votre voiture une fois qu’elle sera en fin de contrat. Le type de couloris, mais également la navigation et le cuir font figure d’indispensables lorsqu’il s’agit de faire monter la cote de l’occasion. N’hésitez pas à demander conseil à votre loueur quant au choix de vos options. Nous citerons en exemple une BMW série 5, une Mercedes Classe C ou une Audi A6 sans le cuir risquent de faire chuter considérablement la valeur de revente du véhicule. En revanche, une petite voiture d’entrée de gamme équipée de sièges en cuir ne verra pas forcément sa valeur de revente augmenter. Une motorisation inadéquate aura également pour effet la diminution de la valeur résiduelle du véhicule.

N’oublions pas que la valeur résiduelle est inversement proportionnelle au montant du loyer de votre contrat de location (plus la VR est élevée, moins cher sera votre loyer). L’estimation de la valeur résiduelle reste, malgré les outils utilisés et l’expérience pointue des loueurs en la matière, un véritable périple. Celles-ci sont de plus en plus difficiles à estimer et à fortiori pour les motorisations alternatives où l’historique se veut encore très léger.

Fin de contrat : la pomme de discorde ?

Le processus de remarketing débute dès qu’un véhicule de leasing a atteint la date d’expiration de son contrat de location. La première étape consiste à constater les dommages occasionnés au véhicule, ce qui donne souvent lieu à des surprises désagréables. Cette évaluation repose généralement sur des normes utilisées et communiquées par votre loueur.

Lorsqu’un véhicule de leasing arrive en fin de contrat, le gestionnaire de flotte n´a généralement pas grand-chose à faire, une bonne nouvelle en soi. Le rapport des dommages peut néanmoins poser problème. Mais commençons par la partie la plus facile. Récupérer le véhicule en fin de contrat, le préparer en vue de le revendre et trouver un acheteur sont autant de démarches qui incombent à la société de leasing. Les véhicules sont le plus souvent vendus sur Internet ou aux enchères, à des particuliers – le conducteur a souvent, en priorité, le droit de racheter son véhicule -, des garages ou des intermédiaires qui cherchent un acheteur final en Belgique ou à l´étranger. Mais, et nous en arrivons à l´étape la plus importante, le suivi d´un véhicule en fin de contrat ne doit pas être sous-estimé car il peut avoir des conséquences financières négatives. La société de leasing vérifie d´abord si le véhicule n´a pas parcouru plus de kilomètres que prévu dans le contrat, ensuite, s´il est en bon état. Ce dernier point donne parfois lieu à des discussions désagréables car la société de leasing ne va pas se faire prier pour facturer au client les dommages qui ont un impact sur la revente du véhicule.

La plupart des sociétés de leasing utilisent des normes communiquées aux clients pour constater et évaluer les dommages. Ces normes sont généralement en adéquation avec le guide édité par ‘RENTA’, la fédération regroupant les sociétés de leasing en Belgique. Certains dommages sont acceptables car tenant compte de la période d’utilisation du véhicule, d’autres sont par contre inacceptables.

Jamais acceptables

Commençons par les dommages qui ne sont jamais acceptables, tels que les dommages liés à un accident, les coups plus grands qu´une pièce d´un euro, ainsi que les éraflures profondes et longues (plus de 10 centimètres). La peinture de la carrosserie ne peut pas non plus présenter de dégâts liés à une réaction chimique, due par exemple aux déjections d´oiseaux. La rouille n´est pas acceptée, pas plus qu´une réparation de mauvaise qualité ou des dommages à la carrosserie. Les dégâts dus à la grêle et l´absence de certaines pièces, emblèmes de la marque, enjoliveurs, éléments de la calandre, etc…, sont également inacceptables.

Le contrôle porte également sur les roues et les pneus. Des éraflures profondes sur des jantes ou des déformations visibles sont inacceptables. Les pneus ne peuvent présenter de dégâts visibles sur les flancs, par exemple des déformations (hernies) ou des entailles dans le caoutchouc.

L´intérieur doit également être en bon état. Évitez les kits mains libres et optez plutôt pour un système intégré, avec technologie Bluetooth (par ex.) lors de la commande. Les odeurs et traces de tabac (décoloration du tissu) tout comme les sièges souillés par des animaux ne sont pas davantage acceptés.

Acceptables

Seuls les dégâts liés à une utilisation ‘normale´ sont acceptés. Les éraflures (par ex.) sont acceptées si elles ne sont pas trop grandes (moins de 10 cm) et si elles sont imperceptibles quand on passe l´ongle dessus. Les éclats sur moins d´¼ du capot sont également attribués à une utilisation normale, tout comme les éclats sur le pare-brise qui ne se trouvent pas dans la zone balayée par les essuie-glaces. Les dégâts au niveau des pare-chocs et des protections latérales sont acceptés si leur superficie n´excède pas celle d´une carte de banque. Les petites éraflures sur les enjoliveurs, les jantes et les rétroviseurs extérieurs sont également acceptées. Bref, si le véhicule ne doit pas être comme neuf, les dommages doivent rester dans les limites d´une utilisation normale.

Inspection

À la fin du contrat, il est préférable de procéder à l´inspection du véhicule en présence de l´utilisateur et d´un collaborateur de la société de leasing. Il est certainement utile de le faire avant la restitution du véhicule : en tant que gestionnaire de flotte, vous avez ainsi la certitude de ne pas devoir payer d´éventuels dommages survenus lors du transport. Vous pouvez en outre décider d´effectuer certaines réparations – ‘Quick Repair’ – avant de restituer le véhicule. Bien entendu, le carnet d´entretien doit avoir été dûment complété, les pneus doivent être en bon état et tous les éléments ainsi que les clés et les documents de bord doivent être présents. Les éventuels codes d’alarme doivent être communiqués.

Bon père de famille

Pour éviter les problèmes et les discussions à la fin du contrat, il est utile de rappeler à l´utilisateur qu´il doit respecter certaines obligations et faire ici appel à son sens des responsabilités. Certaines sociétés font payer à l´utilisateur les dégâts de fin de contrat, d’autres sont par contre plus tolérantes en intervenant pour ces surcoûts. Les dégâts consécutifs à un accident doivent être déclarés sur-le-champ. Autrement dit, l´utilisateur doit agir en bon père de famille, faire effectuer les entretiens aux intervalles prévus et faire remplacer les pneus au moment voulu. La car-policy doit préciser clairement les règles à respecter et notamment celles où l´utilisateur doit se rendre pour les entretiens et les réparations. Faire régulièrement un contrôle visuel du véhicule ou demander une inspection intermédiaire à une entreprise spécialisée n´est certainement pas une mauvaise idée.

Véhicules sur fonds propres

Si vous avez acheté un véhicule sur fonds propres ou via un financement, vous devez vous occuper de la revente. Plusieurs méthodes sont envisageables : vous pouvez laisser le véhicule chez votre concessionnaire et négocier un bon prix de reprise si vous achetez un véhicule neuf. Dans ce cas, il est en général plus avantageux de rester fidèle à la marque. Si le concessionnaire rachète votre véhicule, vous n´obtiendrez peut-être pas le prix le plus élevé, mais vous vous épargnerez des démarches fastidieuses et gagnerez du temps. Vous éviterez entre autres de devoir aller au contrôle technique et ne perdrez pas de temps à recevoir des acheteurs potentiels. Un bon compromis consiste à proposer aux travailleurs de l´entreprise d´acheter le véhicule. Quelle que soit la solution choisie, le véhicule doit être en bon état et présenter uniquement des dommages acceptables dus à une utilisation normale. Cela vaut aussi pour l´habitacle. Soulignons encore que le kilométrage, un carnet d´entretien en ordre, la restitution de tous les documents, des clés et des pièces parfois oubliées (la plage arrière par ex.) influencent la valeur du véhicule. Il est généralement admis que la valeur diminue fortement après 120.000 kilomètres. Enfin, vous devez savoir que les modèles quatre ou cinq portes gardent une valeur plus élevée, et que les véhicules dont la cylindrée est supérieure à 2.0 litres et les motorisations essence – du moins pour l’instant – sont plus difficiles à revendre.

Réparation rapide : pour éviter la surfacturation

La restitution de votre véhicule en leasing opérationnel après trois, quatre ou cinq ans de bons et loyaux services donne lieu à un climat souvent contrasté. Avec d’un côté un conducteur qui essaye de minimiser les dégâts et de l’autre un loueur qui inspecte minutieusement le véhicule à la recherche de la moindre griffe à refacturer. Voici donc le contexte pesant de cette ultime opération. Le concept du ‘fast repair’ peut s’avérer une bonne alternative.

Il est grand temps de tordre le cou aux préjugés et de donner quelques explications que nous qualifierons de totalement neutres. Dans un premier temps, votre loueur se chargera très probablement de vous rappeler la date limite de rentrée de votre véhicule. En principe, cette alerte doit s’effectuer de façon à vous laisser le temps de vous rendre chez les concessionnaires et de faire le choix de votre future acquisition.

Jour-J

Vous avez fixé d’un commun accord la date à laquelle vous souhaitez vous présenter pour la rentrée définitive de votre voiture. Petit conseil important : vous veillerez à présenter un véhicule propre à l’extérieur comme à l’intérieur. L’état de propreté influencera indéniablement le climat dans lequel se déroulera l’expertise. Sachez que la présentation d’un véhicule sale obligera votre loueur à émettre une réserve quant à la rédaction du document d’expertise et ouvrira la porte aux contestations.

À ne pas oublier

Indispensable lors de cette opération : il faut remettre les documents de bord du véhicule ainsi que le double des clés. Sachez qu’un carnet d’entretien non complété lors des interventions de votre garagiste peut entraîner une perte sévère du montant de revente de votre véhicule. Celui-ci étant le garant de la bonne utilisation de la voiture et de son état de santé. La voiture doit être présentée dans son état d’origine avec la présence de tous ses éléments.

Dégâts et franchises

Il est clair qu’après quelques années d’utilisation et quelques dizaines de milliers de kilomètres au compteur votre véhicule ne peut plus prétendre être dans un état impeccable. Le guide édité par RENTA concernant les dégâts acceptables et non-acceptables vous permet, en un clin d’œil, d’agir sur les dégâts qui vous seront inévitablement refacturés par votre loueur. La solution du ‘fast repair’ peut vous permettre de ‘désaler’ la note finale.

Pourquoi réparer ?

Faire réparer votre véhicule chez un réparateur agréé ou reconnu par votre loueur, permettra sans aucun doute à ce dernier, d’acquérir une réputation de vendeur de véhicules en bon état lors des reventes vers les marchands. L’effet est immédiat car plus les véhicules revendus aux marchands sont propres et en bon état, plus le montant de la transaction sera élevé. En sachant qu’il récupérera de votre part des véhicules réparés en fin de contrat, votre loueur aura ainsi tendance à positionner une haute valeur résiduelle pour vos prochains contrats, ce qui ne manquera pas d’avoir une influence positive sur le prix de votre loyer. Dernière mise en garde, les réparations ‘à bon marché’, sont souvent décelées et risquent d’engendrer des coûts supplémentaires.

Case-Study Shinka: l’importance des partenariats

Dans une PME, la gestion de flotte est souvent mise de côté en raison d’un manque de temps. Mais chez Shinka IT, c’est le gérant lui-même, Steve Pezzani, qui a pris en charge cette tâche. Et tout a été pensé pour optimiser la gestion et la rendre la plus légère possible.

Jeune société liégeoise spécialisée dans le service informatique aux entreprises, Shinka compte 12 collaborateurs et 9 voitures de société. “La voiture est importante chez nous car nos collaborateurs doivent absolument être mobiles”, expose Steve Pezzani, le gérant qui a aussi dans ses attributions la gestion de la flotte. “Par facilité, nous travaillons exclusivement avec deux marques – Mercedes et BMW – qui disposent d’une concession à proximité de nos bureaux et cela nous permet de bénéficier de bonnes remises. Nous optons toujours pour l’extension de garantie constructeur qui nous assure la tranquilité durant toute la durée d’usage du véhicule”.

Concernant la méthode de financement, Steve Pezzani a choisi un renting sur 48 mois avec une valeur résiduelle de 16% et sans kilométrage prédéfinis. “Car nous sommes encore une jeune entreprise et il nous est difficile d’estimer exactement le kilométrage de nos véhicules. Les prendre en leasing aurait été trop risqué car cette estimation a un impact bien trop important sur le montant à la remise. Il nous arrive parfois également de stopper un contrat en cours parce que le véhicule a parcouru beaucoup trop de kilomètres. C’est aussi une souplesse que nous offre le renting. Les conducteurs disposent d’un budget qui leur permet soit de prendre un véhicule de taille moyenne bien équipé, soit un véhicule plus important mais avec moins d’options. Parmi les options obligatoires, citons la peinture métallisée, la climatisation, le kit mains-libres ou encore le système de navigation.”

“Pas plus d’une heure par semaine”

Opter pour un renting impose évidemment de gérer soi-même de nombreux aspects de sa flotte. Mais Steve Pezzani se veut plutôt rassurant sur ce point. “Nous avons mis en place des facilités avec nombre de nos partenaires. Au niveau des assurances, par exemple, nous avons mis en jeu l’ensemble des assurances de la société, ce qui nous a permis de trouver une formule intéressante chez Ethias. Nous assurons le véhicule et non le conducteur. Ainsi, tous nos employés sont sur un pied d’égalité en terme de prime ou de bonus/malus. Et nous avons une facture annuelle à régler pour l’ensemble de la flotte. Au niveau des entretiens aussi, l’un de nos garages appelle directement nos employés pour prendre un rendez-vous quand cela est nécessaire. Pour les changements de pneus, nous travaillons également avec un seul partenaire. Finalement, il n’y a vraiment que pour quelques postes que je dois intervenir. Comme par exemple les achats ou les accidents, accrochages et autres. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui me prennent le plus de temps dans la gestion de ma flotte car ils sont malgré tout réguliers. En moyenne, je dirais que la gestion du parc n’occupe pas plus d’une heure par semaine de mon temps au grand maximum”.

Une plus value à la revente

Autre avantage du renting, la possibilité de racheter les véhicules à la fin du contrat. “Le renting nous offre aussi la possibilité de laisser le véhicule à la banque à la fin du remboursement, mais nous avons opté pour la revente. Pour ce faire, nous travaillons avec deux marchands qui reprennent nos véhicules à des conditions intéressantes. C’est aussi une façon d’assurer nos arrières puisqu’on sait qu’à un moment donné, on va vendre un véhicule en faisant une plus value qui va nous permettre une rentrée financière.”