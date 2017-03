Dossier : réduire son empreinte écologique

Pour parvenir à réduire leur empreinte écologique, de nombreuses entreprises ont mis en place des barèmes CO2 au sein de leur flotte. Certaines interdisent tout simplement les véhicules émettant plus qu’un niveau déterminé, d’autres mettent en place des taux de CO2 autorisés par catégorie de travailleur. Au travers de notre dossier, nous voulons vous aider à réduire l’empreinte écologique de votre entreprise. Via un case-study de Swift qui a déjà mis en place ce type de restriction, mais également en vous informant sur les différents modes de propulsions alternatives qui sont déjà disponibles sur le marché et en vous donnant des conseils pour que vos conducteurs adoptent une conduite éco-responsable.



Propulsions alternatives : comprendre pour mieux s’y retrouver

Hybride, plug-in hybride, full électrique, gaz naturel, hydrogène, les alternatives aux carburants traditionnels sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Mais il faut avouer qu’il y a parfois de quoi s’y perdre entre ces différentes technologies. Et link2fleet de faire le point.



100% électrique

Sur un véhicule 100% électrique, la propulsion est uniquement assurée par un moteur électrique. La batterie lithium-ion se recharge sur le réseau électrique. Soit via une prise murale classique, soit via une borne de recharge ou un ‘supercharger’ dans le cas des Tesla. Selon la méthode utilisée, la charge complète peut prendre entre une heure et huit heures. Certains véhicules 100% électriques sont également capables de produire de l’électricité en petite quantité lors des phases de freinage ou de décélération.

Quant à l’autonomie, elle peut varier fortement selon les modèles. Ceux-ci, en majorité, affichent entre 120 et 250 km. Reste que certains modèles font exception à la règle comme la nouvelle Opel Ampera-e (500 km annoncés) ou la Tesla Model S qui peut parcourir jusqu’à 480 km.

Précisons encore que certains constructeurs équipent leurs modèles full électrique d’un range extender qui permet, via un groupe électrique alimenté avec seulement quelques litres d’essence, de doubler l’autonomie de la batterie. Ce groupe n’intervient que lorsque la batterie atteint moins de 10% de sa charge. Ce qui évite de devoir faire l’appoint d’essence trop souvent. C’est par exemple le cas de la BMW i3 REX.



CNG

Le CNG – de l’anglais Compressed Natural Gas, soit Gaz Naturel Comprimé en français – est un sous-produit issu de l’extraction et du raffinage du pétrole. Il s’agit en fait du gaz utilisé pour le chauffage domestique. Contrairement au LPG, il est utilisable dans sa forme originelle. Cela sans devoir passer par un procédé chimique pour le transformer en liquide. Le plein de CNG se fait dans une station spécifique. Délivré sous pression, il est stocké dans des bonbonnes situées dans le plancher de la voiture. Les véhicules équipés au CNG sont également munis d’un moteur thermique à essence qui leur permet d’accroitre leur autonomie.



Full Hybride

La technologie full hybride repose sur l’association de deux moteurs : électrique et essence ou diesel. La plupart des constructeurs optent pour la combinaison électrique/essence, mais certains – principalement les français – proposent la combinaison électrique/diesel. Sur un véhicule full hybride, les deux moteurs peuvent être utilisés soit séparément, soit ensemble. Le moteur électrique ne se contentant pas d’entrainer les roues. Lors de la décélération ou du freinage, il se comporte comme un générateur et produit de l’électricité. Le moteur électrique intervient surtout à faible vitesse, dans les embouteillages et, par exemple, lors des manœuvres de stationnement. On trouve cependant de plus en plus de véhicules qui permettent de rouler en mode électrique jusqu’à 100, voir 120 km/h.



Plug-in hybride

L’hybride plug-in, autrement appelé hybride rechargeable, est une technologie similaire au full hybride essence. Seule différence : dans cette configuration, la batterie ne se recharge plus seulement à la décélération et au freinage. De plus, l’utilisateur peut aussi la brancher sur une prise murale. L’autonomie électrique est cependant très limitée : de l’ordre de 40 à 100 km selon les modèles.



Hydrogène

Technologie nouvelle sur notre marché, l’hydrogène se profile comme une alternative aux voitures 100% électrique, mais avec l’avantage d’offrir une autonomie plus grande. Le principe est celui de la pile à combustible. Celle-ci associe l’hydrogène et l’oxygène pour créer un courant électrique qui alimente le moteur et le fait tourner. L’usager doit faire le plein à une station adaptée. Il n’en existe qu’une seule actuellement en Belgique, à Zaventem. Mais on nous dit que le réseau est amené à se développer. Tout comme le sera aussi l’offre chez les constructeurs puisqu’elle se limite actuellement à deux modèles : la Toyota Mirai et la Hyundai iX35 FCEV.

15 conseils pour rouler plus sobre

Faites entretenir votre voiture à temps pour garantir le fonctionnement optimal du moteur. Il est conseillé de contrôler une fois par mois la pression de gonflage des pneus dans une station-service. Cette opération doit être effectuée lorsque les pneus ne sont pas encore montés en température, c’est-à-dire en ayant parcouru moins de 3 km. Les pressions de gonflage préconisées sont renseignées dans le manuel du propriétaire. En principe, sur la plupart des voitures actuelles, les pneus avant doivent être gonflés à une pression plus élevée que les pneus arrière. Une pression des pneus trop basse est à éviter pour différentes raisons. Elle accélère l’usure des pneus et augmente les risques d’éclatement et de crevaison. Elle exerce aussi une influence négative sur la consommation de carburant, nuit à la tenue de route et rallonge les distances de freinage. Coupez la climatisation lorsqu’elle n’est pas nécessaire. Gardez si possible les fenêtres et le toit ouvrant fermés lorsque vous roulez au-dessus de 50 km/h pour ne pas augmenter la résistance à l’air du véhicule. Méfiez-vous des petites distances, trop courtes pour que le moteur atteigne sa température de fonctionnement normale. Les alternatives ne manquent pas : vélo, transports publics, marche… Écoutez les informations routières pour éviter les embouteillages éventuels. Le cas échéant, vous pouvez choisir un autre itinéraire ou partir à un autre moment, plus tôt ou plus tard. Partez à temps pour rester calme au volant. Celui qui part en retard arrive en retard. Le temps perdu se récupère difficilement en roulant plus vite. Mais on consomme plus et on néglige la sécurité. Si vous allez de Bruxelles à Ostende à 140 km/h au lieu de 120, dans les conditions idéales, vous ne gagnerez que 7 minutes, ce qui est négligeable. Les contraventions, en revanche, ne le seront pas. Évitez de rouler inutilement avec un coffre de toit, un porte-vélo ou une remorque. Ces accessoires réduisent l’aérodynamisme de la voiture et font grimper la consommation. À l’accélération, mieux vaut passer les rapports le plus tôt possible, en évitant de monter trop haut en régime. Sur autoroute, le 110 km/h est une vitesse de croisière idéale. Adaptez votre vitesse à la circulation, en tenant compte des feux à l’avance. Si vous vous précipitez d’un feu rouge à l’autre, vous consommerez beaucoup plus, sans arriver plus tôt à destination. Pour économiser du carburant, adaptez votre vitesse au trafic et gardez une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède : cela vous évitera de freiner et d’accélérer sans cesse. Le « pare-chocs contre pare-chocs » est perçu comme une attitude agressive par le conducteur devant vous et est la cause de nombreuses collisions. Dans une circulation dense, il est bon d’utiliser toutes les bandes de l’autoroute. Choisir systématiquement la bande de gauche n’est pas toujours la meilleure solution. Quand le trafic est intense, on roule souvent de manière plus fluide et régulière sur la bande de droite. Pour dépasser sur autoroute depuis la bande de droite, regardez dans votre rétroviseur en attendant le moment idéal pour changer de bande. De cette façon, vous ne serez pas obligés de commencer par ralentir avant d’accélérer, et vous ne gênerez pas ceux qui vous suivent. Montez les rapports sans tarder. Limitez la vitesse de croisière à 110 km/h. Si votre véhicule possède un système stop/start et que le trafic vous oblige à vous arrêter plus de 5 secondes, mettez au point mort et lâchez l’embrayage pour permettre au moteur de s’arrêter. Garez toujours votre voiture de manière à pouvoir repartir dans le sens du trafic. Cela vous évitera de devoir manœuvrer alors que le moteur n’a pas encore atteint sa température de fonctionnement normale. Un moteur froid consomme en effet jusqu’à deux fois plus. C’est en roulant que la température de fonctionnement normale est atteinte le plus vite. Mieux vaut ne pas accélérer avec un moteur froid. L’huile moteur doit être remplacée aux kilométrages prévus par le constructeur (voir manuel du propriétaire), ou, au minimum, une fois par an. Son rôle est triple. Elle assure la lubrification interne du moteur, participe à son refroidissement et exerce une action nettoyante. Lors de la vidange, il est conseillé de remplacer également le filtre à huile. Le niveau d’huile se contrôle au moyen de la jauge qui se trouve sous le capot, 30 minutes au moins après avoir arrêté le moteur. Il faut sortir la jauge de son logement, l’essuyer avec un chiffon ou un morceau de papier, puis la remettre complètement en place avant de la retirer à nouveau. L’appoint d’huile se fait via le bouchon de remplissage situé au sommet du moteur. Il est de toute première importance de compléter le niveau avec l’huile préconisée par le constructeur ou le concessionnaire.



Cas concert

Swift : l’implémentation réussie de l’électrique

En 5 années seulement, Caroline Ceustermans, gestionnaire de flotte chez Swift a réussi à faire passer le taux moyen de CO2 de sa flotte de 140 à 113 g/km et s’est fixée pour objectif d’atteindre un niveau neutre en 2020. Comment ? Grâce à l’implémentation de voitures électriques et hybrides. Si vous ne savez comment vous y prendre pour intégrer une série de voitures électriques dans votre flotte, voici l’expérience de Swift.

Avec près de 1.000 voitures de société au sein de Swift, Caroline Ceustermans a toujours été soucieuse de l’impact de sa flotte sur l’environnement. « Il faut savoir que chez nous, la voiture de base est un modèle de type BMW Série 3 Touring », contextualise-t-elle. « En 2011, le taux moyen de CO 2 de notre flotte était de 140 g/km. Et je voulais le faire baisser. Nous comptions déjà quelques modèles hybrides, mais cela ne suffisait pas ».

Une grande réflexion a donc été menée en interne et a débouché sur la présentation de la BMW i3 dotée du Range Extender lors d’un Salon de la Mobilité organisé au sein du siège de La Hulpe. « Notre choix s’était forcément porté sur un modèle premium puisque nous ne proposons que des véhicules premiums à nos collaborateurs ». Ceux-ci ont alors eu l’occasion de tester la petite citadine électrique de BMW. Les échos étant majoritairement positifs, Caroline a lancé une enquête pour connaitre le potentiel de ce type de véhicule auprès de son personnel et notamment savoir qui pourrait y avoir droit. « Nous avons par exemple déterminé que ces voitures s’adressaient à des collaborateurs qui effectuent un maximum de 25.000 km/an, qui habitent dans un rayon de 25 à 30 km de nos bureaux et qui ont des possibilités de recharge à domicile. Il fallait aussi que leur précédent contrat de leasing date d’au moins 2 ans car nous allions devoir mettre fin prématurément aux contrats. De plus, l’i3 ayant un petit coffre et seulement 4 places, elle devait plutôt être la seconde voiture dans un ménage ».

Une borne à domicile

Dans un premier temps, une centaine d’employés de Swift ont été identifiés comme potentiellement intégrables au projet électrique parce qu’ils répondaient aux différentes conditions. Un second essai du véhicule leur a été proposé et ce sont finalement 21 BMW i3 qui ont été commandées et livrées en mai 2015. Après un audit de l’installation électrique au domicile de chaque collaborateur, une borne a été installée via Powerdale. Via celle-ci, l’électricité utilisée pour recharger le véhicule à la maison est directement refacturée à Swift. « Au terme du contrat de leasing de 4 ans, la borne appartiendra à l’employé car elle sera amortie, même s’il ne reprend pas un véhicule électrique », précise Caroline Ceustermans. « Mais s’il quitte l’entreprise avant cette échéance, la borne reviendra à Swift ».

Grâce au concept Alpha Electric d’Alphabet, les usagers ont également le droit de disposer d’un véhicule à moteur thermique durant 30 jours sur l’année pour, par exemple, partir en vacances.

A noter qu’outre les BMW i3, Swift compte aussi une vingtaine de véhicules full hybrides, 47 plug-in hybrides et 6 autres full électriques, dont des Tesla Model S. En tout, 44 bornes de recharge ont été installées sur le site de Swift à La Hulpe pour permettre aux usagers des véhicules électriques et plug-in hybrides de recharger leur véhicule pendant leurs heures de bureau.