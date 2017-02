DriveNow est désormais aussi disponible à Brussels Airport

DriveNow annonce aujourd’hui qu’il collabore avec Brussels Airport. Désormais, les voyageurs d’affaires et les vacanciers peuvent prendre ou laisser une voiture de DriveNow au P3 Holiday Parking, à distance de marche du terminal de l’aéroport national belge.



Avec cette extension de sa zone d’activité, DriveNow répond aux besoins des Bruxellois et des visiteurs qui veulent voyager avec flexibilité et efficacité. Les utilisateurs du service peuvent réserver une voiture via l’application DriveNow juste après avoir atterri, puis la prendre et se rendre à Bruxelles, où ils peuvent la garer sur n’importe quelle place de stationnement autorisé, selon un principe de libre-service. Les voyageurs qui prennent l’avion, quant à eux, peuvent prendre une voiture à Bruxelles et la laisser en toute simplicité sur une des places de parking réservées à DriveNow, puis se rendre à l’aéroport.

Grâce à un partenariat avec Interparking, DriveNow dispose d’une vingtaine de places de parking réservées juste à côté de la sortie de l’aéroport, où il est possible de prendre et de laisser les véhicules. L’itinéraire vers le P3 Holiday Parking, situé au niveau 2, est clairement balisé, aussi bien dans l’aéroport que sur le chemin d’accès. Les places de parking de DriveNow sont elles aussi bien indiquées sur le parking. L’utilisateur peut ouvrir les barrières du parking en tenant devant le capteur la carte P qui se trouve dans le véhicule, et ne doit donc pas prendre de ticket de parking lorsqu’il entre.

Pour aller ou revenir de l’aéroport, les clients de DriveNow paient le tarif normal (33 cents par minute roulée) ainsi qu’un forfait de 10 euros qui inclut notamment le prix du parking. Ils ne doivent donc rien payer à l’aéroport.