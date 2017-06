DriveNow et Ahooga unissent leurs forces en faveur d’une mobilité intermodale intégrée

« Ahooga correspond parfaitement à notre vision de la mobilité », déclare Christian Lambert, Managing Director de DriveNow Belgique. « À l’instar de tant de capitales, Bruxelles connaît des problèmes de mobilité et de parking. Imaginez des citoyens mettant un vélo Ahooga dans le coffre d’une voiture DriveNow, et vous avez une solution de mobilité très flexible, agréable, performante, amusante et intermodale qui s’ajoute aux moyens de transport déjà disponibles à Bruxelles. »

DriveNow a lancé une flotte de plus de 310 voitures – certaines électriques – à Bruxelles. Les utilisateurs inscrits peuvent utiliser ces voitures pour rouler d’un point A à un point B, au moment qui leur convient et sans devoir réserver préalablement. À la fin de leur trajet, ils peuvent laisser la voiture où ils le veulent au sein de la zone d’activité. Ce service est disponible 24h/24 via un système d’utilisation libre et flexible.

Une solution de mobilité complète et intégrée

L’entreprise belge Ahooga a créé le premier vélo à la fois électrique et hyperléger, pliant et confortable. Pliant, donc intermodal. « Nous n’avons rien contre les voitures », assure Philippe Lefrancq, cofondateur d’Ahooga. « C’est en réalité un outil très pratique qui fut longtemps synonyme de liberté et auquel les gens sont émotionnellement attachés. Mais il ne peut pas s’agir du seul et unique moyen de transport. Il n’est plus nécessaire de posséder deux (parfois trois) voitures par ménage, surtout à Bruxelles lorsqu’une solution de mobilité aussi complète et intégrée est disponible. Ce que nous faisons avec DriveNow et cette solution intermodale est probablement une des voies à suivre la plus efficace compte tenu de l’infrastructure actuellement en place. »