DriveNow propose les premières voitures électriques d’autopartage flexible à Bruxelles

DriveNow, le service d’autopartage qui s’est établi à Bruxelles en juillet 2016, ajoute aujourd’hui dix voitures électriques à sa flotte de 300 véhicules. Elle devient ainsi la première entreprise d’autopartage à offrir aux Bruxellois et aux visiteurs de la ville la possibilité de partager des voitures électriques de façon flexible et spontanée. Les dix BMW i3 sont réparties dans toute la zone d’activité de DriveNow, au même titre que les autres véhicules.



Christian Lambert, Managing Director de DriveNow Belgique, déclare : « L’été passé, nous avons été les premiers à proposer à Bruxelles un autopartage flexible qui permet de prendre et de laisser une voiture où on le désire. L’autopartage est pour nous une manière d’améliorer la qualité de vie à Bruxelles. La semaine passée, nous avons mis à jour notre application afin de rendre la location d’une voiture encore plus aisée. Et aujourd’hui nous agissons une fois de plus en faveur d’une mobilité durable en lançant les premières voitures électriques d’autopartage flexible dans notre capitale. »

DriveNow investit lui-même dans une répartition équilibrée des voitures électriques et leur recharge. Christian Lambert ajoute : « Bruxelles ne dispose pas pour le moment d’une infrastructure suffisante pour faciliter l’utilisation de véhicules électriques. Voilà pourquoi nous veillons nous-mêmes à ce que les voitures soient suffisamment chargées et restent réparties dans toute la ville. C’est un investissement conséquent, mais nous sommes heureux d’encourager la conduite électrique en tant que pionnier sur le marché. Nous sommes persuadés que les pouvoirs publics bruxellois renforceront notre offre en effectuant l’investissement nécessaire dans l’infrastructure de recharge publique, afin que DriveNow puisse encore augmenter le nombre de véhicules électriques à l’avenir. »

« Bruxelles est devenue la capitale européenne de l’autopartage flexible », déclare le ministre de la Mobilité de Bruxelles, Pascal Smet. « Je me félicite que DriveNow joue la carte de la durabilité avec ces dix voitures électriques. Nous voulons encourager autant que possible cette forme d’autopartage afin d’améliorer la qualité de vie de notre ville. C’est un excellent complément à l’offre de transports en commun mise à la disposition des Bruxellois et des visiteurs de la ville. »