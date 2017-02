Ecolo-Groen: un budget mobilité pour tous les travailleurs, entre 700 et 2780 euros

A l’occasion de son action annuelle Saint-Valentrain, Ecolo-Groen revient sur la proposition de budget mobilité évoquée par le gouvernement fédéral voici quelques mois et qui consistait à offrir un budget mobilité de 450 euros en lieu et place d’une voiture de société. Le groupement d’opposition imagine sa propre mesure: un budget de mobilité pour tous les travailleurs d’un montant entre 700 et 2.780 euros. Explications.



Pour rappel, face aux critiques de l’OCDE sur notre système fiscal favorable aux voitures de société, le gouvernement Michel avait évoqué voici quelques mois la proposition suivante: offrir à tous les bénéficiaires d’une voiture de société la possibilité de troquer celle-ci contre du salaire net supplémentaire d’un montant de 450 euros. La mesure a fait grand bruit, mais n’a pas encore été approuvée par les hautes instances.

A l’occasion de la Saint-Valentrain, son action annuelle de sensibilisation dans les gares du pays, le groupement Ecolo-Groen revient sur cette proposition et y apporte sa propre patte: “On a l’impression qui ce qui était évoqué venait complexifier le tout. Le système fiscal doit être totalement différent. Plutôt qu’une mesurette, changeons la logique même!”, a expliqué Patrick Dupriez – coprésident d’Ecolo-Groen à Belga.

De 700 à 2780 euros/mois

L’idée? Offrir à tous les travailleurs, y compris ceux ne disposant pas d’une voiture de société, un budget de mobilité via un crédit d’impôt imputé sur le précompte des entreprises. Chaque travailleur bénéficierait alors d’un montant de minimum 700 euros et maximum 2.780 euros par mois pour effectuer ses déplacements. Le montant serait calculé sur base de différents critères, dont la distance entre le domicile et le lieu de travail ou l’obligation d’utiliser différents moyens de transports pour effectuer ce trajet. « Ce budget-mobilité laisserait à tous les travailleurs une liberté de choix dans ses moyens de transport.»

Et la voiture de société ?

Dans le système imaginé par Ecolo-Groen, la voiture de société serait conservée, mais son avantage financier serait fortement revu à la baisse. Ainsi, seuls seraient encore couverts son utilisation professionnelle par une déduction des coûts dans la déclaration de revenus.