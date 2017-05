Edouard Marlin, nouveau Directeur Général de Citroën et DS Belux

Depuis le 1er mai, Edouard Marlin a pris la fonction de Directeur des Marques Citroën et DS Belux.

Edouard Marlin, 40 ans et Alsacien d’origine, est entré chez PSA Groupe en 2002 comme Responsable de secteur Citroën à la direction régionale de Rouen. Il a ensuite occupé plusieurs postes dans le Retail, puis dans le métier VO, avant de rejoindre la Direction du Commerce Europe au Siège à Paris.



‘Le marché Belux est un marché important pour nos Marques,’, commente Edouard Marlin, ‘Avec Citroën nous devrons être capables de regagner des parts de marché et de renforcer notre présence sur le marché B2B. Pour cela, nous pouvons compter sur un réseau engagé et professionnel, et sur une gamme riche, avec notamment New CITROËN C3 & C4 Picasso qui sont de véritables succès, et côté VUL, New Jumpy et notre Best Selling Van of the Year 2016, le Berlingo.

Concernant DS Automobiles, nous avons dévoilé notre nouveau SUV, DS 7 Crossback, et son édition limitée de lancement « La Première », que le public pourra très bientôt commander en exclusivité sur notre site internet dédié.

Nous avons tous les atouts pour renforcer notre présence sur le marché automobile en Belux et c’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination que j’ai commencé à relever ce nouveau challenge avec le réseau et les équipes de la filiale !’