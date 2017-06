Educam devient le neuvième centre de formation pour Jaguar Land Rover dans le monde

EDUCAM et Jaguar Land Rover Benelux allient leurs forces pour organiser une nouvelle formation en carrosserie, dans laquelle la sécurité prime sur l'esthétique. Aujourd'hui, en raison des nouveaux types d'acier et des évolutions technologiques, une pièce de carrosserie réparée doit être aussi solide qu'elle ne l'était avant l'accident. Cela séduit également les compagnies d'assurances, qui souhaitent en arriver à une situation où les éventuelles réparations dangereuses sont exclues et où les réparations ne sont effectuées que par des réparateurs agréés.

Pour ce faire, EDUCAM et Jaguar Land Rover ont investi dans du matériel « state-of-the-art », dans la formation et dans l'humain.



Crash-tests

Lors d’un accident, une réparation de carrosserie correctement effectuée peut faire la différence entre la vie et la mort. C’est plus qu’une question d’esthétique : la réparation est en effet déterminante pour la sécurité d’une voiture. Un cordon correctement soudé doit être aussi solide que l’acier d’origine : un seul millimètre fait une énorme différence. Différents crash-tests démontrent très clairement cette différence.

Nouveaux types d’acier

L’évolution technique dans le secteur de la carrosserie est très rapide. Ces dernières années, de plus en plus de nouveaux types d’acier sont également utilisés. L’aluminium a ainsi connu un franc succès : il s’agit d’un matériau beaucoup plus léger, plus solide et plus sûr que l’acier. Mais, de ce fait, les réparations sont devenues une toute autre histoire et chacune d’entre elles doit s’effectuer selon les règles de l’art.

Seules les personnes qui maîtrisent parfaitement ces nouveaux matériaux et les techniques correspondantes peuvent encore effectuer des réparations pour Jaguar Land Rover.

Besoin d’un centre de formation au Benelux

Un garage qui souhaitait former ses techniciens en tant que carrossiers pour Jaguar Land Rover devait les envoyer dans le centre de formation en Allemagne. Jaguar Land Rover collabore depuis plus de 10 ans avec EDUCAM pour des formations techniques et des formations en après-vente, et tous deux ont décidé d’unir leurs forces. Ensemble, ils ont fait les investissements en matériel et en formation nécessaires pour satisfaire aux strictes directives de Jaguar Land Rover, qui sont les mêmes partout dans le monde. L’EDUCAM Training Center Lokeren a ainsi été muni d’une salle de formation « state-of-the-art » flambant neuve, dans laquelle six participants peuvent être formés en même temps. EDUCAM a également fait suivre une formation spéciale à deux de ses formateurs.

La salle de carrosserie EDUCAM à Lokeren remplie jusqu’en mars 2018

Le succès de la formation est tel que le planning de la salle de carrosserie du centre de formation est déjà en grande partie complet jusqu’en mars 2018. Les participants viennent non seulement de Belgique et des Pays-Bas, mais également de Lettonie, de Finlande, de Norvège, de Suisse et même d’Afrique du Sud. À court terme, EDUCAM souhaite aussi équiper entièrement un deuxième centre de formation à Liège : « Liège est plus facilement accessible depuis la Wallonie et le Luxembourg, et de plus, peut desservir le marché francophone », déclare Barbara Prévost, Lead Key Account Manager chez EDUCAM Service. « Nous essayons également de sensibiliser d’autres marques. Car, bien entendu, l’évolution technique au niveau de la carrosserie ne concerne pas uniquement Jaguar Land Rover, mais bien l’ensemble du secteur automobile. »

Lourde formation

Les réparateurs qui souhaitent être agréés par Jaguar Land Rover font face à un gros investissement et leurs carrossiers à une lourde formation. Avant de pouvoir entamer cette dernière, ils reçoivent une évaluation en ligne et un test de connaissances. « C’est nécessaire pour évaluer le niveau qu’ils ont, pour déterminer le fossé qu’il y a entre leur niveau actuel et le niveau attendu, et pour localiser précisément les lacunes », déclare Martin Dalgarno, responsable des formations de Jaguar Land Rover UK, qui contrôle les formations au niveau mondial.

Une formation préparatoire de deux jours commence ensuite chez EDUCAM (à Lokeren), suivie par un workshop sur l’acier et un workshop sur l’aluminium, chacun de cinq jours.

Les personnes qui réussissent l’examen reçoivent un agrément pour trois ans. Celles qui échouent se voient offrir par EDUCAM un trajet personnel sur mesure et une seconde chance.

La nouvelle façon de travailler implique un changement d’attitude pour les carrossiers

La plupart des carrossiers appliquent encore des techniques classiques et examinent d’abord l’esthétique, et à peine la solidité d’une réparation. Aujourd’hui, grâce à la nouvelle façon de travailler, une pièce réparée peut être aussi solide qu’elle ne l’était avant l’accident. Barbara Prévost conclut : « Cela demande un changement de mentalité, mais c’est nécessaire. La sécurité prime. Ce qu’EDUCAM réalise est non seulement important aujourd’hui, mais cela prépare également ce qui nous arrivera dans les prochaines années. »

Dans une prochaine étape, EDUCAM souhaite également attirer les compagnies d’assurances. Afin d’exclure d’éventuelles réparations dangereuses, elles pourraient ne plus accepter que les réparations effectuées par des réparateurs agréés.