Elite Model Look Belux choisit Infiniti Brussels

Pour son retour en Belgique après 4 années d’absence, le grand concours de mannequin Elite Model Look choisit Infiniti comme partenaire automobile. Les organisateurs ont pris possession ce mercredi auprès d’Infiniti Brussels d’une flotte de 7 Q30 qui vont sillonner les routes du pays jusqu’à la fin de l’année.



Elite Model Look, c’est le plus grand concours international de modèles hommes et femmes qui permet chaque année à des jeunes mannequins d’obtenir un contrat au sein d’Elite, la plus prestigieuse agence qui a notamment révélé des pointures comme Cindy Crawford ou Gisèle Bündchen. Après 4 années d’absence, la version belge du concours fait son retour pour peut-être permettre à un jeune homme et une jeune femme issu de notre plat pays de marcher sur les traces de ces grandes stars.

A cette occasion, les organisateurs belges et Luxembourgeois ont signé un partenariat avec Infiniti Brussels pour disposer de véhicules durant toute la durée du concours 2017. Ce mercredi, 7 Infiniti Q30 floquées aux couleurs d’Infiniti Brussels, mais aussi du concours ont ainsi été livrées.

« Nous avons fait un contrat Location Longue Durée avec Infiniti Business Finance pour disposer de ces véhicules durant un an », expose Pierre Devaux, Fleet Manager. « Cela va permettre aux organisateurs ainsi qu’à deux bloggeuses de mode renommée de disposer des véhicules jusque fin décembre et de pouvoir circuler partout avec. C’est un contrat win-win puisque cela va également assurer une visibilité à notre modèle phare, la Q30. Il s’agit de la version 1.5 diesel de 109 chevaux soit en finition Business, soit en finition Premium. Deux d’entre-elles sont équipées d’une boite automatique ».