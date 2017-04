ENVIRONNEMENT Deux nouveaux tests d’émission dès septembre

L’Europe veut adapter la procédure de test de mesure des gaz d’émission et de la consommation des voitures neuves. Jusqu’à présent, cela se passait sur un banc à rouleaux selon le NEDC ou le New European Driving Cycle. A partir du 1er septembre 2017, ce test sera complété par la WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) également sur un banc à rouleaux et par le RDE (Real Driving Emissions) sur la voie publique.



Le dieselgate a laissé des traces. C’est clair. Suite aux tricheries au niveau du réglage des voitures, le test d’émission NEDC, tel qu’il est né dans les années ’80, est lui aussi remis en question. Les valeurs mesurées sont trop éloignées de la réalité et il n’existe aucun contrôle de la part des autorités, ni au niveau national ni sur le plan européen, sur la manière dont les mesures sont effectuées et ceci ouvre la porte à la fraude.

Test actuel

Jusqu’à présent, le CO2, la consommation-type qui en découle et les émissions de gaz nocifs (CH, CO, NOx et particules fines) sont mesurées au cours d’un parcours simulé basé sur la procédure de test dite ‘NEDC’. Ce test se déroule selon une trame bien établie strictement suivie. Les mesures n’ont pas lieu sur la voie publique ni sur un circuit mais sur un banc de test à rouleaux dans un espace clos où la température (23° C), la pression atmosphérique et le taux d’humidité sont contrôlés. Les gaz d’échappement sont récoltés et ensuite analysés. La résistance des rouleaux est adaptée en fonction du poids et de l’aérodynamisme de la voiture. La voiture elle-même doit répondre à certaines conditions. Le test est effectué avec un démarrage à froid et du carburant ordinaire que l’on trouve dans le commerce. La voiture affiche au moins 3.000 km au compteur. La pression des pneus est conforme à ce que le constructeur prescrit pour une utilisation normale. Le test utilise de l’huile ‘normale’ telle que celle prescrite pour le consommateur. Les feux doivent fonctionner mais la radio, l’airco et les équipements de confort, comme notamment le dégivrage arrière et le chauffage des sièges, sont désactivés. Quant au poids, la voiture est pesée prête à l’emploi mais avec 100 kilos de plus et un réservoir plein à 90 %. Les pneus sont parfaitement équilibrés et sont en position droite dès le début du test. Le test simulé apparaît sur un écran qui affiche une ligne que le pilote de test doit suivre. La ligne indique la vitesse, le moment où il faut passer les rapports, quand il faut s’arrêter et la vitesse à laquelle il faut accélérer et rouler. La directive européenne qui décrit le test a voulu, avec cette méthode, créer un cadre dans lequel les différentes voitures – quels que soient le type, le modèle et la marque – peuvent être comparées objectivement et dans les mêmes conditions. On souhaite aujourd’hui abandonner ce test et ceci pour une double raison : exclure l’utilisation d’un logiciel tricheur et arriver à des valeurs plus réalistes de CO2, de consommation et d’émission de gaz/composants nocifs.

Eviter les logiciels tricheurs

Les logiciels dits ‘tricheurs’ permettent au système de gestion du moteur de reconnaître le moment où la voiture est soumise à un test d’émission et de consommation. Avec ce test, seules les roues motrices sont placées sur le banc à rouleaux. Il est assez facile d’identifier les roues qui tournent via les capteurs ABS. Par le biais du capteur G, qui mesure l’accélération latérale, et le capteur d’angle de volant, il est également très simple de constater que la voiture ne roule pas vraiment mais se trouve continuellement en position droite. Ces données permettent d’activer le ‘logiciel tricheur’ pour améliorer les émissions.

Des chiffres réalistes

A l’occasion de cet incident, une deuxième discussion a vu le jour, portant sur la valeur des tests d’émission et de consommation imposées aux constructeurs. Depuis des années, la presse spécialisée pointe le fait que les résultats des tests NEDC ne reflètent pas la réalité. Conséquence : la consommation type et les émissions de CO2 qui y sont associées sont en réalité plus élevées que ce que laissent supposer les tests. Les émissions de particules nocives régies par les normes Euro sont en fait plus importantes que ce que reflètent les tests. Comment cela se fait-il ? Un test dans un environnement-labo fermé est toujours plus favorable qu’une utilisation sur la voie publique où les conditions de circulation et climatiques ainsi que le style de conduite jouent un rôle important. Le test NEDC est en outre très court, ne dure même pas 20 minutes et représente à peine 11 km. Pendant le test NEDC, les accélérations sont très lentes et on ne roule jamais plein gaz. Ceci ne correspond pas à la réalité, surtout que les voitures développent aujourd’hui davantage de couple qu’au cours des années ’80 lorsque le test a été imaginé. De plus, au cours d’un test réel sur la voie publique, le conducteur va activer différents équipements de confort, avec des valeurs qui sont en réalité plus élevées que pendant le test. Enfin, pendant 22 % de la durée du test NEDC, la voiture est à l’arrêt, ce qui joue évidemment en faveur des voitures équipées d’un système start/stop.

WLTP plus réaliste

Le nouveau test WLTP sera lancé dès le 1er septembre prochain. Il devrait donner des valeurs CO2 et des chiffres de consommation qui sont bien plus proches de la réalité. Idem pour les émissions toxiques qui sont régies par les normes Euro. Le test WLTP se déroule toujours sur un banc à rouleaux mais avec de nombreuses adaptations. Le test dure 30 minutes (NEDC : 19 minutes) et le trajet simulé fait 23 km (NEDC : 11 km). La vitesse moyenne atteint 46 km/h (NEDC : 34 km/h) tandis qu’une vitesse maximale de 135 km/h (NEDC : 120 km/h) est intégrée. A noter aussi que le moteur tourne en stationnaire pendant 13,8 % du temps au lieu de 22 %. La voiture accélère pendant 44 % du temps contre 21 % dans le test NEDC. La température à laquelle le test est effectué est aussi plus basse et correspond mieux à la moyenne européenne. Le fait que le test WLTP soit encore effectué sur un banc à rouleaux doit continuer à permettre une comparaison objective de différentes voitures en conditions de test identiques.

Test WLTP en transition

Les voitures homologuées jusqu’au 31 août continueront à se baser sur les données du test NEDC. Les nouveaux modèles qui seront homologués dès le 1er septembre seront soumis au nouveau test WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Les valeurs NEDC et WLTP seront utilisées en parallèle au cours d’une période de transition courant jusqu’au 31 décembre 2018. Ceci peut prêter à confusion, mais cette transition est nécessaire ne serait-ce que pour permettre aux différents pouvoirs publics nationaux d’adapter leur fiscalité et leur législation qui sont souvent basées sur les émissions de CO2. A partir du 1er janvier 2019, seules les valeurs WLTP seront encore utilisées tant pour la communication vers le consommateur que pour la fiscalité et la législation des différentes autorités nationales.

RDE en complément

En complément au test WLTP, qui a lieu dans un labo, il y aura aussi, dès septembre prochain, le test RDE ou Real Driving Emissions. Les émissions y sont mesurées pendant que la voiture roule sur la voie publique. Les gaz d’échappement sont collectés pendant la conduite et analysés à bord par ce qui s’appelle officiellement un PEMS (Portable Emission Measuring System). Ce test prévoit des trajets sur autoroute, dans un environnement urbain, sur des routes secondaires et sur des routes accidentées. Ceci doit permettre d’obtenir des chiffres encore plus réalistes, des valeurs donc qui se rapprochent encore plus de la réalité. Grand inconvénient de ce test RDE : les conditions ne sont jamais les mêmes et aucun appareil PEMS standardisé n’est prescrit. Ceci complique les comparaisons entre différents modèles automobiles. C’est précisément la raison pour laquelle un test sur banc à rouleaux est conservé, mais sous une forme WLTP adaptée. Le test RDE a surtout pour objectif de vérifier si les émissions de NOx ne dépassent pas une certaine limite. Les émissions de NOx seraient en réalité jusqu’à deux fois plus importantes que celles révélées par le test NEDC. Le test RDE vise aussi à contrôler si un constructeur n’utilise pas de logiciel tricheur. L’Europe n’a pas encore décidé la limite autorisée dans le test RDE.

Tags: NEDC, RDE, test d'émissions, WLTP