Erik Swerts, nouveau CEO d’Alphabet Belgique et Luxembourg

Erik Swerts deviendra le nouveau CEO d’Alphabet en Belgique et au Luxembourg le 1er septembre tandis que Christel Reynaerts sera nommée CEO d’Alphabet aux Pays-Bas.



CEO d’Alphabet Belgique et Luxembourg depuis juin 2015, Christel Reynaerts passera la main le 1er septembre 2017 à Erik Swerts, actuellement Director Operations.

Sous sa direction, le portefeuille d’Alphabet Belgium a crû de pas moins de 20,5 %. La flotte se compose actuellement de 50 000 voitures et la société confirme son classement dans le top 3.

Christel a par ailleurs déployé les efforts nécessaires pour développer et consolider l’équipe de gestion, a établi une stratégie claire pour Alphabet Belgique et, grâce à son approche innovante, a lancé avec succès AlphaFlex et initié le développement du produit B2E qui est prêt à être commercialisé.

Alphabet Belgique conforte ainsi sa position de prestataire de premier plan de services de qualité en matière de mobilité au sein du marché belge du leasing.

« Alphabet Belgique occupe une place spéciale dans mon coeur car les collaborateurs sont enthousiastes et s’investissent avec le sourire dans leurs activités quotidiennes. C’est avec plaisir que je passe le relais à Erik qui, en raison de sa grande expérience du secteur du leasing et de ses excellentes aptitudes de gestion, est un successeur très compétent », déclare Christel Reynaerts.

Alphabet a aujourd’hui une excellente réputation en qualité de partenaire en matière de mobilité et souhaite renforcer cette position à l’avenir, un véritable défi à relever car la mobilité est en pleine mutation au sein des entreprises. La voiture continuera à jouer un rôle prépondérant.

« Concrètement, Alphabet continuera à améliorer ses services afin de faciliter autant que possible la tâche des clients et des conducteurs et innovera pour répondre aux nouveaux besoins dans le domaine de la mobilité.

Enfin, je tiens à remercier Christel qui a marqué de son sceau l’évolution des activités la société », explique Erik Swerts.

Director Operations chez Alphabet depuis pas moins de dix ans, Erik Swerts travaille depuis près de trente ans pour l’organisation et a assumé différentes fonctions de management au sein des départements sales et operations.