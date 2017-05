Essai BMW Série 5 Touring : l’élégance pratique

Quelques mois après la berline, c’est la version break (Touring) de la nouvelle Série 5 qui vient d’être présentée. Dans le secteur fleet, c’est clairement elle qui occupera la majorité des ventes. Link2fleet ne pouvait donc pas passer à côté de son premier essai dynamique.



Nous n’allons évidemment pas répéter toutes les caractéristiques de la voiture et ses équipements technologiques puisque la version Touring hérite de tous les éléments déjà présents sur la berline. Berline qui, pour rappel, a été élue voiture de leasing de l’année 2017 par Alphabet.

Ce sont ici les spécificités de la version break qui nous intéressent. Débutons par ses mensurations : + 38 mm en longueur (3 943 mm), + 8 mm en largeur et + 10 mm en hauteur, tandis que l’empattement grandit de 7 mm pour atteindre 2975 mm. Esthétiquement, on reconnaît la munichoise au premier regard. Elle reprend tous les codes inaugurés par la berline. En tout cas jusqu’au montant B. Au-delà, certains éléments ont été revu par le belge Pascal Tanghe qui a été choisi pour dessiner ce nouveau break.

Parmi les petits côtés pratiques, on notera, comme sur la version précédente, l’ouverture du hayon et la lunette arrière de façon séparée. Parlons du coffre justement, il gagne 10 litres pour atteindre 570 litres et jusqu’à 1700 litres avec la banquette rabattue.

A la conduite

Nous avons eu l’opportunité de tester les versions 520D de 190 ch et 530D de 265 ch, deux motorisations qui auront forcément les faveurs des clients sur le marché professionnel. D’autant que toutes deux étaient pourvues de la boîte automatique à 8 vitesses. Le ‘petit’ diesel se montre efficace, mais il faut reconnaitre que ses 190 chevaux sont à peine suffisants pour entrainer le poids de la voiture (1825 kg). Surtout en comparaison avec les 265 chevaux de la 530D. Si vous préférez privilégier le confort et le côté écologique au dynamisme, vous opterez pour la 520D. Dans le cas contraire, c’est la 530D qui devrait obtenir vos faveurs. D’autant que la consommation est à peine différente. Lors de notre essai, nous avons noté une moyenne de 7,2l/100 km sur la 520D et de 7,3l/100km sur la 530D dans des parcours plus ou moins similaires à travers routes et autoroutes.

Au niveau CO2, les deux versions bénéficient d’une déductibilité fiscale à 75% grâce à leur 119 g/km (520D) et 124 g/km (530D).

L’accélération est vive, même à bas régime – surtout sur la 530D -, la direction précise et le silence est maître à bord. C’est plutôt appréciable. Les suspensions ne s’écrasent pas dans les virages. La différence entre les différents modes de conduite est très perceptible. Le mode Confort se veut surtout confortable, tandis que le mode sport booste clairement l’accélération et les sensations au volant. Il y en a donc pour tous les goûts et grâce à cette nouvelle Série 5, une BMW n’est plus seulement une voiture dynamique, elle offre aussi un niveau de confort comparable à sa principale rivale étoilée.

Fiche technique

BMW 520D Touring

FICHE TECHNIQUE Carburant Diesel Puissance 190 ch Couple maximum 400 Nm @ 1750 rpm Poids à vide 1730 kg Volume du coffre 570 l Volume du réservoir 66 l Consommation moyenne 5,3 l/100 km Emission CO 2 119 g/km Vitesse maximale 230 km/h Cylindrée 1995 cm3

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 41.611 € Prix de base TVAC 50.350 € Puissance fiscale 11 ch TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 867 € BIV (Flandre) 627,04 € Taxe de circulation (Bruxelles, Wallonie) 413,96 € Déductibilité fiscale 75 % ATN utilisateur 3.668 €/an ATN Employeur 624 €/an