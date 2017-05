Essai comparatif: Isuzu D-Max 1.9D vs. Toyota Hilux

En Belgique, le Toyota Hilux occupait l'an dernier, tout comme au premier trimestre 2017, la place de numéro 3 des ventes de pick-up. Belle coïncidence car Isuzu souhaite, dans notre pays, remonter à cette même place avec son nouveau D-Max ! En a-t-il les capacités ?



1,9 vs. 2.4 litres

Qui dit cylindrée réduite dit moins de consommation et de rejets de CO2. Mais voilà, en observant les chiffres avancés par Isuzu, seule la version double cabine d’entrée de gamme (LS), 2 roues motrices, affiche une consommation inférieure aux concurrents : 6,3l/100km et 165g/km de CO2 en moyenne. La consommation des autres versions ne se démarque pas vraiment. Pire : à versions comparables, sur papier, l’Isuzu essayé se révèle plus gourmand que le Toyota (7,8 l/100 km & 205 g/km vs. 7,2 l/100 km & 189 g/km) ! Mais dans la pratique, après essai, le D-Max tire son épingle du jeu par rapport à l’Hilux.

Les capacités de chacun

Si le Toyota ne propose « que » 150 chevaux, le couple de son 2,4 litres s’élève à 400 Nm, c’est-à-dire autant que l’ancien D-Max, qui n’offre maintenant que 360 Nm avec son 1,9 litre. Sur la route, cela se ressent surtout dans les côtes, avec un Isuzu dont la nouvelle boîte automatique à 6 rapports tricote un peu plus, en montant dans des régimes qui rendent le moteur plus bruyant par rapport à la fluidité de la combinaison moteur/boîte du Toy’. Mais attention, cela n’empêche pas le D-Max de tracter 3,5 tonnes et ce, quelles que soient la boîte et la déclinaison de carrosserie (voir notre essai détaillé ICI). Dans ce secteur, le Toyota est battu car il ne peut tirer 3,5 tonnes qu’en simple ou en extra cabine, avec la boîte manuelle. Sur le routier, l’excellent châssis Isuzu a également fait mouche en termes de confort et de tenue de route. Son concurrent se venge du côté du franchissement, avec des angles d’attaque et une garde au sol plus importants.

La vie à bord

A l’intérieur, la présentation et la position de conduite penchent en faveur de l’Hilux. Dommage que la colonne de direction ne soit pas réglable en profondeur sur le D-Max. Par contre, à l’arrière, l’espace et le confort proposés par le nouveau-né sont grandioses : une banquette arrière inclinée à 24°, avec une vraie place centrale et c’est bingo ! De plus, cette banquette est rabattable afin d’y poser du matériel sur une surface plane et sous les sièges se cachent deux vide-poches supplémentaires !

VERDICT

Si le D-Max n’a pas le « cœur » le plus volontaire, il cartonne avec un poids tractable de 3,5 T quelles que soient les conditions et un confort global de haut niveau, surtout à l’arrière. L’Hilux offre lui de belles capacités de franchissement et une fluidité de conduite appréciable.

Toutefois, le prix à niveau d’équipements comparable donne l’avantage au D-Max : 30.500 € HTVA contre 36.165,29 € HTVA, lui offrant, en effet, les capacités d’aller chatouiller le Toyota Hilux sur le podium des pick-up les plus vendus !