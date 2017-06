Essai Fiat 500L 2017 : poupées italo-russes

La Fiat 500 se décline à merveille : citadine avec la 500, familiale avec la 500L ou encore baroudeuse avec la 500X. Mais avec la nouvelle 500L, ces trois tendances se retrouvent dans une seule voiture ! Ou comment les Italiens jouent aux poupées russes…



Vendue à 430.000 exemplaires depuis son lancement en 2012, la Fiat 500L cherche à convaincre les jeunes foyers. Sa recette : se montrer tendance et spacieuse. Mais pour convaincre le plus grand monde, il faut aussi, pour bien faire, adopter un air citadin ou baroudeur, ou encore, offrir 7 places ! Avec les versions Urban, Cross et Wagon de la 500L, c’est bingo !

40% de pièces neuves

Globalement, la 500L affiche de nouvelles calandres (par version) et des feux de jour plus voyants. A l’intérieur, la qualité des matériaux est en net progrès. Le nouveau volant est bien mieux dessiné et le levier de vitesse est plus haut perché. Ceci dit, cette commande de boîte n’est toujours pas disposée au meilleur des endroits, trop en retrait par rapport à la console centrale, dû à un espace de rangement situé juste devant elle. Car oui, les espaces de rangement ne manquent pas à bord de la 500L !

Le système multimédia Uconnect a été mis à jour et prend place derrière un nouvel écran tactile de 7 pouces. La réactivité (au changement des menus et de la navigation) n’est pas la meilleure mais globalement, rien à dire sur la connectivité, d’un bon niveau (le système est compatible avec Android Auto et Apple Car Play).

Du côté des assistances à la conduite, le freinage automatique d’urgence sous les 30 km/h apparait pour la première fois au catalogue.

Balade en famille

Vu le succès des SUV et autres crossover, nous vous emmenons à bord de la version Cross équipée du 1.6 Multijet (diesel) de 120 chevaux. Ce modèle se distingue par son extérieur très baroudeur, son « Mode selector » et ses pneus terre-neige qui optimisent la motricité hors des sentiers battus, ainsi que son assistance de contrôle à la descente.

A la conduite, la Fiat 500L n’a pas vraiment changé : le roulis n’est pas inexistant, les sièges de série sont un peu durs et si on la taquine, on est puni par des remontées de couple dans la direction. Mais le 1.6 impressionne par sa souplesse à bas régime : même à 1.250 tr/min, avec un peu de patience, il offre des reprises sans trembler. En charge, il se montre par contre un peu bruyant. Mais de toute manière, la 500L ne demande pas à être brusquée. A bord, on appréciera donc les (longues) balades, avec les enfants ou son fidèle compagnon, en plus de l’espace et des possibilités de rangements.

BILAN FLEET

Avec son espace, sa robe tendance et une longueur relativement contenue (4,14 mètres et 4,38 mètres pour la version Wagon 7 places), la Fiat 500L est une charmante alternative aux MPV qui n’ont plus vraiment la cote. Encore plus avec un tarif qui démarre à 15.900 € TVAC. Pour les flottes, nous ne pouvons que recommander les versions bicylindre 0,9 litre au CNG (gaz naturel comprimé), ou le 1,3 litre diesel de 95 chevaux. Ce dernier sera sûrement moins polyvalent que le 1.6 essayé. A ce propos, ces deux motorisations diesel seront les seules proposées avec un niveau de finition Business, à partir de 20.300 € TVAC.

La commercialisation débutera fin juin en Belgique.

Fiche technique

Fiat 500L Cross 1.6 MultiJet Carburant Diesel Puissance 120 ch Couple maximum 320 Nm @ 1750 rpm Poids à vide 1.380 kg Volume du coffre 400 l Volume du réservoir 50 l Consommation moyenne 4,3 l/100 km Emission CO 2 114 g/km Vitesse maximale 183 km/h Cylindrée 1598 cm3

AUTRES MOTORISATIONS Moteur Carburant Puissance 1.4 MPI Essence 95 ch 0.9 Twinair Essence 105 ch 0.9 Natural Power (CNG) Essence + gaz naturel comprimé 80 ch 1.4 Turbo Essence 120 ch 1.3 Multijet Diesel 95 ch

INFORMATIONS DE GESTION Prix de base HTVA 19.008 € Prix de base TVAC 23.000 € Puissance fiscale 9 ch TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 495 € BIV (Flandre) 561,48 € Taxe de circulation (Bruxelles, Wallonie) 275,22 € Déductibilité fiscale 80 % ATN utilisateur 1577 €/an ATN Employeur 268 €/an